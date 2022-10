Le prochain iPhone SE d’Apple pourrait ressembler beaucoup au XR, avec un écran de 6,1 pouces

En un mot : le prochain iPhone SE d’Apple pourrait être livré avec un écran nettement plus grand que le combiné de la génération actuelle. L’analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, a récemment révisé ses prévisions pour l’iPhone SE de quatrième génération, déclarant à MacRumors qu’il pensait que le combiné serait livré avec un écran de 6,1 pouces avec une encoche.

Si vous vous en souvenez, l’iPhone SE de troisième génération contient un écran Retina HD plus petit de 4,7 pouces.

Young n’a pas dit s’il croyait ou non que l’encoche contiendrait un réseau de caméras TrueDepth pour alimenter Face ID. Il est plausible qu’Apple renonce à cette fonctionnalité et s’en tienne au capteur Touch ID éprouvé pour réduire les coûts.

L’adoption d’un écran plus grand obligerait probablement Apple à supprimer le bouton capacitif Touch ID Home généralement situé sous l’écran et à le déplacer sur le côté du combiné, comme sur l’iPad mini et l’iPad Air.

Si Apple s’en tient à Touch ID, l’encoche orientée vers l’avant pourrait être assez mince car elle n’hébergerait pas les composants Face ID. Un iPhone SE sans bouton d’accueil Touch ID monté en bas ressemblerait probablement à un iPhone XR. Cet appareil comportait également un écran Liquid Retina de 6,1 pouces, mais avait une encoche plus grande pour accueillir Face ID.

L’iPhone SE est le smartphone le plus abordable d’Apple. Le prix du modèle de la génération actuelle commence à 429 $ avec 64 Go de stockage interne et atteint 579 $ pour 256 Go d’espace local. L’iPhone SE de quatrième génération devrait être lancé dans le courant de 2024. Une augmentation des prix pourrait être de mise étant donné qu’Apple a ajouté 30 $ au coût de l’iPhone SE de troisième génération lors de ses débuts plus tôt cette année.

Dans d’autres nouvelles sur l’iPhone, l’analyste Apple Mark Gurman pense que les modèles de l’année prochaine seront les premiers iPhone à abandonner le connecteur Lightning au profit de l’USB-C. Cependant, il est peu probable que le nouveau connecteur reste aussi longtemps que le connecteur à 30 broches et le connecteur Lightning, car Gurman prévoit un iPhone entièrement sans fil dans un avenir pas trop lointain.