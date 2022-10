The Walking Dead, la série post-apocalyptique qui a popularisé les zombies

L’importance dans les intrigues de ces communautés qui apparaissent sur le chemin des protagonistes et ce mal qui se niche dans de nombreux fous qui veulent profiter de la situation pour obtenir le pouvoir et la richesse dans un monde qui, curieusement, est déjà dévasté ne peut pas être ignoré. Ce sera l’axe de pratiquement toutes les saisons de The Walking Dead.

L’origine de The Walking Dead

Comme dans de nombreux autres produits de notre époque, l’origine de The Walking Dead se trouve dans les pages d’une bande dessinée qui a été créée en octobre 2003 et a été un succès presque instantané auprès des lecteurs avides d’une histoire mêlant l’apocalypse zombie du monde avec l’instinct de survie d’une humanité plongée dans le chaos. Pourtant, malgré la renommée que l’œuvre de Robert Kirkman a rapidement acquise, ce n’est qu’en 2010 qu’AMC décide d’en faire une série télévisée.

Comme dans la première saison de fiction télévisée, la bande dessinée se concentre sur le personnage de Rick Grimes et la fusillade qui provoque une blessure qui le laisse dans le coma, cloué au lit. C’est à son réveil qu’il va découvrir que le monde est en proie aux attaques de certains marcheurs qui s’en prennent à tous les humains qu’ils croisent. Dans les vignettes de Kirkman, l’adjoint du shérif commence la recherche de sa famille, qu’il retrouvera avec d’autres survivants qui veulent s’échapper d’Atlanta.

La dernière des bandes dessinées a été publiée le 3 juillet 2019 et jusqu’à aujourd’hui, plus aucune livraison n’est apparue.

Où peut-on voir The Walking Dead ?

Produit par AMC, qui est une société liée à Fox, tous les épisodes et les 11 saisons sont disponibles sur Disney+, donc si vous voulez vous gaver de zombies à travers 177 épisodes… vous pouvez accéder dès maintenant et d’ici.

Les protagonistes

Bien qu’il y ait de nombreux personnages qui apparaissent à l’écran à un moment donné tout au long des 11 saisons de la série, il n’y en a sans doute que quelques-uns qui ont le privilège de le faire pendant la plupart d’entre eux ou, du moins, de manière significative ce qui fait son passage un élément décisif dans le récit de The Walking Dead. Et ce sont ceux-ci.

Rick Grimes

Protagoniste de la série tout au long des neuf premières saisons, il est à l’origine de toute l’histoire, le chef du groupe de survivants qui quitte Atlanta et dans les dixième et onzième il apparaîtra sous forme de flashbacks. Sans lui, il est impossible de concevoir The Walking Dead.

Glen Ree

Le petit ami de Maggie, qui se mariera plus tard, était présent dans les sept premières saisons de la série et est un fidèle allié de Rick. Fils de parents immigrés coréens, il a grandi dans le Michigan et dans les saisons 10 et 11, il revient dans la série pour jouer dans des flashbacks plus qu’intéressants.

Carl Grimes

Fils de Carl, nous le verrons grandir et assumer de plus en plus de responsabilités. Il apparaîtra dans les huit premières saisons de la série pour revenir dans les dixième et onzième au sein de flashbacks qui récupèrent des moments que l’on ne connait pas de la fiction. Un soutien important du protagoniste.

Daryl Dixon

Présente dans la série à toutes les saisons, elle a pris une importance particulière à partir de la seconde, lorsqu’elle est entrée dans le groupe de tête. Il est têtu, grossier et peu sociable avec le reste des membres de la communauté, mais sa capacité de pistage le sauve et le peu de peur qu’il montre d’achever les promeneurs lorsqu’ils croisent sa route.

Maggie Green

Contrairement aux comics, la Maggie de la série commence son aventure dans le groupe de Rick de manière discrète, même si elle va bientôt commencer à se battre et être l’une des plus actives à défendre tous ceux qui l’accompagnent. Glen l’épousera et ils fonderont une petite famille au milieu du chaos. Depuis la deuxième saison, c’est un fixe de The Walking Dead.

Michonne

Bien que dans les bandes dessinées, elle soit avocate avec trois enfants et de fortes convictions, dans la série, le personnage est devenu un peu plus sauvage pour supporter le fardeau dramatique qu’elle devrait démontrer en raison de certains incidents qu’elle a eus tout au long de sa vie. Elle aura une liaison avec le protagoniste et sera l’un des plus farouches défenseurs du groupe de survivants dans leur combat, surtout, contre d’autres groupes d’humains qui croient pouvoir décider de la vie et de la mort des autres. Depuis la deuxième saison est présente dans la série.

Carole Peltier

Un autre des cas de personnages qui a duré au cours des onze saisons de la série, cette femme rejoindra les survivants de Rick et au fil du temps apprendra des techniques de combat pour aider le groupe. Bien qu’elle soit très proche de Lori Grimes (la femme de Rick), elle finira par être particulièrement proche de Daryl. Justement, il y avait un projet dérivé des deux en cours qui sera finalement laissé seul dans une fiction qui narre les aventures du personnage incarné par Norman Reedus.

negan smith

Il apparaît dans la série à partir de la sixième saison lorsque Rick croise le chemin des Sauveurs et qu’ils le forcent à partager tout ce qu’ils ont avec eux. Negan est le patron, despotique, sauvage et cruel, qui n’hésite pas à prendre par la force tout ce qu’il pense lui appartenir d’un coup de Lucille (sa fameuse batte).

Toutes les saisons de la série

The Walking Dead a confirmé qu’après la onzième saison, il n’y aura plus d’aventures de ses personnages principaux, nous n’aurons donc que des retombées comme seul moyen de continuer à profiter de cet univers. Nous allons donc vous dire ci-dessous, grossièrement et sans trop en dévoiler, quels événements sont relatés par chacun des lots d’épisodes sortis ces 12 dernières années.

Voici la liste schématique des saisons, des dates de sortie et des épisodes en tranches :

Saison épisodes Première diffusion Dernière diffusion 1 6 31 octobre 2010 5 décembre 2010 deux 13 16 octobre 2011 18 mars 2012 3 16 14 octobre 2012 31 mars 2013 4 16 13 octobre 2013 30 mars 2014 5 16 12 octobre 2014 29 mars 2015 6 16 11 octobre 2015 3 avril 2016 sept 16 23 octobre 2016 2 avril 2017 8 16 22 octobre 2017 15 avril 2018 9 16 7 octobre 2018 31 mars 2019 dix 22 6 octobre 2019 4 avril 2021 Onze 24 22 août 2021 21 novembre 2022

Saison 1

Rick est le shérif adjoint et, comme nous vous l’avons déjà dit, il se réveille d’un coma pour se retrouver impliqué dans un monde infesté de marcheurs. Dans sa tentative de fuite, il va rencontrer un groupe de rescapés qui se dirigent vers le Center for Disease Control (CDC en anglais). Là, ils découvriront qu’il n’existe aucun remède pour lutter contre cette pandémie.

Saison 2

Le groupe commandé par Rick quitte Atlanta et trouve refuge dans une ferme alors qu’ils recherchent la fille des propriétaires : Sohpia. Les choses vont se compliquer lorsqu’ils découvrent que la fille disparue de Carol Peletier a hébergé des amis et de la famille déjà transformés en zombies. En cours de route, nous verrons que les liens amoureux entre eux viennent, dans certains cas, de loin, ce qui peut déstabiliser le groupe de survivants.

Saison 3

Cette saison se déroule huit mois après les événements de la seconde, le groupe quittant la ferme pour se retrouver dans une prison qui devient leur nouvelle maison alors qu’ils découvrent une enclave de survivants dirigée par un homme qu’ils connaissent comme gouverneur. Vous pouvez imaginer qu’à partir d’ici, une période d’affrontements va commencer qui aura les zombies (presque) de simples spectateurs.

Saison 4

La pandémie de zombies est maintenant rejointe par une grippe particulièrement forte qui tue de nombreux survivants de la prison. Le gouverneur continue de traquer le groupe de Rick, qui devra se dissoudre pour s’échapper et protéger sa skin, bien qu’à cause de cette diaspora, ils pourront trouver un endroit qui semble aussi sûr qu’ils le souhaitent : Terminus.

Saison 5

La finale de la saison 4 se termine avec le groupe de Rick repris par une sorte de tribu vraiment étrange. Maintenant, nous découvrons qu’ils sont cannibales, alors ceux qui n’étaient pas encore arrivés décident de lancer une attaque pour achever les ravisseurs. Comme d’habitude dans The Walking Dead, les choses ne se terminent pas trop bien et le résultat de cette libération est presque pire : de nombreux habitants ne semblent pas ramer dans la même direction, des mesures extraordinaires doivent donc être prises. Et Rick ne secouera pas le pouls.

Saison 6

Alexandria prend forme et le groupe de Rick devient le principal garant de sa sécurité. Désormais, le danger s’appelle Los Lobos et ils ont un mode opératoire particulièrement terrifiant : ils envoient des hordes de marcheurs pour attaquer leurs cibles et le résultat est des morts graves. Aussi, nous apprendrons l’existence d’une autre enclave, Hilltop, avec laquelle ils entameront une relation d’échange d’approvisionnement qui se conclura par un deal : les aider à éliminer Los Salvadores, dirigé par un certain Negan.

Saison 7

Le groupe de Rick apprendra rapidement qui est Negan et de quoi il est capable, y compris écraser quiconque se met en travers du chemin et diriger Alexandrie avec une poigne de fer (et une batte). Certains des survivants chercheront de l’aide et trouveront la communauté du Kingdom en cours de route tout en maintenant les jeux de pouvoir d’anciens groupes comme les Sauveurs et les Charognards. La guerre est servie.

Saison 8

Rick parvient à unir son groupe de survivants avec d’autres communautés pour partir en guerre contre Negan et les Sauveurs, mais le massacre n’empêche pas d’innombrables victimes, dont certaines particulièrement importantes. Bien sûr, le sort de Negan marquera la paix au sein du groupe de survivants.

Saison 9

Un an et demi s’est écoulé depuis la défaite de Negan et Rick veut rétablir la paix dans le groupe qu’il continue de protéger, mais un événement catastrophique se produit. Le temps passe, voire des années, et on apprend que Rick a disparu et que désormais l’inquiétude porte un autre nom : les Whisperers, qui sont capables de contrôler les marcheurs et qui ne mettent qu’une condition pour ne pas les lancer contre le groupe : ne pas marcher dessus. leurs terres. Évidemment, un événement déclenchera une spirale de violence de plus en plus sanglante.

Saison 10

Les Whisperers décident d’attaquer d’autres communautés avec des marcheurs, cachant qu’ils en sont les instigateurs, bien que bientôt Carol, aidée par Negan, y remédiera en assassinant leur chef. Pourtant, les survivants chercheront de nouveaux chemins vers l’est et le nord alors que Michonne continue de chercher Rick, dont elle est certaine qu’il est toujours en vie.

Saison 11

Et nous arrivons à l’ultime saison, celle qui clôt à jamais The Walking Dead où le groupe, désormais commandé par Daryl et Maggie, continue de chercher des ravitaillements et un endroit sûr où vivre alors que de nouvelles menaces apparaissent, comme les Faucheurs. Nous ne vous en divulguons pas plus au cas où vous le regarderiez ou l’auriez encore en attente de démarrage, mais nous espérons seulement qu’à la fin, la majorité des intrigues et des réponses en attente auront une réponse. Non?