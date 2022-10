Warzone 2 aura le skin le plus détesté (et aimé des tricheurs)

Le problème d’invisibilité pourrait être de retour dans Warzone 2

Chaque jour qui passe, nous apprenons de plus en plus d’informations sur Call of Duty: Warzone 2. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Le leaker bien connu GhostOfHope a déjà publié il y a des mois que Roze reviendrait dans Modern Warfare II. Maintenant, le même utilisateur a confirmé la même chose, mais pour la nouvelle Warzone.

Et, pour ceux qui sont sérieux au sujet des jeux de tir, cette skin était un véritable casse-tête. Nous savons très bien que Warzone a eu de gros problèmes avec les joueurs tricheurs. Ceux qui utilisent des programmes et des hacks pour viser automatiquement et être invulnérables aux balles. Cependant, le problème avec le skin de Roze est qu’elle était tout à fait légale. Sa mauvaise programmation permettait à tout joueur qui utilisait ce personnage de se camoufler entre les étapes et de tuer sans être vu. A tel point que les plus puristes du jeu vidéo considèrent que mettre la main sur Roze équivaut à transformer le jeu en pay to win.

Un problème jamais vraiment résolu

Parmi tant de plaintes, les développeurs de jeux vidéo ont dû peaufiner le skin, car pour beaucoup, commencer un jeu avec Roze équivalait à utiliser un mod d’invisibilité.

Raven Software a essayé de résoudre le problème, mais peu importe la quantité de code insérée, il y avait toujours des situations où Roze était impossible à détecter à l’œil nu. Malgré les nombreuses plaintes formulées par les joueurs dans les forums et les réseaux sociaux, ce ne sont pas les développeurs qui ont résolu le problème, mais plutôt la carte Caldera, qui, étant plus lumineuse, les joueurs qui utilisaient ce skin pour avoir un avantage sont devenus un peu plus visibles. . Maintenant que le skin pourrait revenir dans le jeu vidéo, il est temps de se demander si la même chose se reproduira comme dans le titre original.

Vont-ils répéter les mêmes erreurs du passé ?

Avec la nouvelle fuite sur la table, de nombreux joueurs craignent déjà d’être abattus par une ombre.

Les cartes qui seront utilisées dans Call of Duty : Warzone 2 seront à nouveau sombres. La balle est donc dans le camp d’Infinity Ward et de Raven Software. Ont-ils bien fait leur travail et se sont-ils assurés que le skin fonctionne correctement ? Ou aurons-nous une nouvelle vague de tricheurs qui saisiront ce cosmétique le « day one » et l’utiliseront à leur avantage dans Battle Royale ?

A ce stade, un glitch d’invisibilité ne devrait pas gêner le fonctionnement du jeu vidéo, mais ils ferment même les yeux pendant quelques semaines afin de vendre ce skin qui pour beaucoup est un passeport direct vers la victoire.