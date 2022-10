Google annonce trois Chromebooks spécialement conçus pour le cloud gaming

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Mardi, Google a présenté un trio de Chromebooks conçus pour le cloud gaming. Les systèmes – d’Acer, Asus et Lenovo – sont tous livrés avec un hardware respectable et des écrans à taux de rafraîchissement élevé.

Lorsque Google a annoncé qu’il mettait fin à Stadia le mois dernier, cela ressemblait à la fin de la poussée des jeux en nuage du géant de la recherche. Il s’avère que le titan technologique basé à Mountain View est toujours très intéressé par les jeux en nuage, bien que via une avenue différente.

L’Acer Chromebook 516 GE se vend 649 $ et contient un processeur Intel Core i5-1240P de 12e génération avec 8 Go de RAM, des graphiques Intel Iris Xe, un SSD de 256 Go et un écran de 16 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. . Les autres avantages incluent un clavier anti-ghosting RVB, une connectivité Wi-Fi 6E et Ethernet, trois ports USB au total et jusqu’à neuf heures d’autonomie de la batterie.

L’Asus Chromebook Vibe CX55 Flip, quant à lui, est livré avec un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération couplé à 8 Go de RAM LPDDR4X, Intel UHD Graphics 630, un SSD de 256 Go et un écran tactile de 15,6 pouces fonctionnant à une résolution de 1 920 x 1 080 jusqu’à à 144Hz. Le 2-en-1 comprend par ailleurs une connectivité Wi-Fi, des haut-parleurs certifiés Harmon Kardon et un clavier anti-ghosting. Le prix commence à 699 $ avec une garantie d’un an.

Le Lenovo Ideapad Gaming Chromebook commence à 599 $ et est proposé dans plusieurs configurations différentes. Le modèle de base comprend la puce Intel Core i3-1215U, 8 Go de RAM, un SSD eMMC de 128 Go et un écran IPS WZXGA (2 560 x 1 600) de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. Le dernier né de Lenovo promet jusqu’à 11 heures d’autonomie et comprend des équipements supplémentaires comme un emplacement pour carte microSD, deux haut-parleurs 2W avec Waves Audio et une connectivité Wi-Fi 6E.

Tous les trois sont compatibles avec une variété de services de jeux en nuage de Nvidia, Microsoft et Amazon, et peuvent jouer à des jeux comme Cyberpunk 2077, Crysis 3 Remastered et Fortnite sans problème. La disponibilité varie mais tous devraient sortir d’ici la fin du mois.