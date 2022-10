Un personnage d’Overwatch 2 est en tête des recherches sur Pornhub

Au cours des dernières heures, le pilote mech a atteint la quatrième position parmi les recherches les plus populaires sur le site. Overwatch 2 occupe plutôt la huitième place.

Règle 34 : Si elle existe, alors il y a sa version porno. Une maxime internet qui s’avère particulièrement vraie pour Overwatch 2. Une semaine après son lancement, le shooter free-to-play de Blizzard reste l’une des tendances top du web, notamment sur Pornhub. Le protagoniste est le personnage de D.VA. Tel que rapporté par Kotaku, au cours des dernières heures, le pilote mech a atteint la quatrième position parmi les recherches les plus populaires sur le site. Overwatch 2 occupe plutôt la huitième place.

Une situation qui réaffirme le succès de la franchise Blizzard dans l’imaginaire pornographique. En effet, le succès d’Overwatch sur Pornhub, dont les Héros peuplent les fantasmes érotiques depuis 2016, première année du premier chapitre, n’est pas nouveau. En général, on peut dire que la combinaison des jeux vidéo et du porno est prolifique. En 2019, cinq jours après le lancement de Borderlands 3, environ un million d’utilisateurs ont recherché sur Pornhub des vidéos de Lilith, Tiny Tiny et d’autres personnages du jeu Gearbox. Une augmentation de 12 905 %, qui a entraîné le dépassement des géants du jeu vidéo du porno, comme Overwatch, justement. Mais les jeux vidéo illimités dans la pornographie ne s’arrêtent certainement pas là. Fortnite, Minecraft, Apex Legends, Tekken : nombreux sont les titres dépassés par la règle 34 d’internet.

Avec le porno supprimé, Overwatch 2 représente la renaissance de la franchise Blizzard, pour le moment uniquement sur papier. Le lancement, qui a eu lieu le 4 octobre dernier, a été affecté par la surcharge des serveurs – avec des files d’attente allant jusqu’à 20 000 utilisateurs – et des déconnexions en jeu dues à une attaque de pirates. Une situation aggravée par la nécessité d’avoir un numéro de téléphone pour la double authentification et par un bug qui provoquait l’achat automatique des skins corrigé ensuite (mais sans remboursement des « Overwatch Coins »). Bref, des débuts légèrement crépitants pour Overwatch 2, du moins d’un point de vue strictement vidéoludique.