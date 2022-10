Le nouvel OLED de 48 pouces de LG et ses frères et sœurs sont moins chers que jamais

admet-le. Nous sommes pratiquement à un mois du début de la Coupe du monde et vous vous inquiétez de la façon dont vous pourriez vendre à votre partenaire que vous avez besoin d’une nouvelle Smart TV. Un avec une meilleure qualité d’image, encore plus grand que celui de 37 pouces que vous utilisez encore depuis près d’une décennie et, si possible, avec des applications pour regarder des séries, des films, des documentaires et du sport en streaming. Quoi oui ?

Près de 50 pouces de technologie OLED

Le fait est qu’Amazon a beaucoup augmenté les prix dans certaines catégories et produits pendant quelques jours dans ce qu’il a appelé des « offres exclusives », et qu’ils nous offrent des surprises plus qu’intéressantes, donc celle que nous vous apportons est un de plus qu’à ajouter au panier. Et comme nous vous l’avons dit, avec la Coupe du monde sur le point de commencer, il est certain que de nombreux fans de football vont opter pour renouveler leurs téléviseurs avec un modèle comme celui-ci, qui appartient à la gamme 2022 des Coréens.

Si vous souhaitez vous en procurer dès maintenant, profitez-en car son prix est inférieur à mille euros, plus précisément 959, soit 40 de moins que son RRP estimé sur la page Amazon elle-même. Cette réduction est de 4% inférieure à, vous pourriez considérer que ce n’est pas beaucoup, mais avec cette différence, cela vous donne un dîner avec votre partenaire en compensation de cette compréhension infinie dont votre partenaire a fait preuve en acceptant que vous changiez, de cette façon. décoration du salon.

modèle très intelligent

Ce LG OLED48C24LA dispose d’un écran de 48 pouces, d’une résolution 4K 120Hz avec plus de 33 millions de points auto-lumineux et est compatible avec les formats HDR, HDR Dolby Vision, HDR10 Pro, HDR HLG et HDR HGiG. Dans la partie sonore, il n’est pas boiteux non plus car il peut reproduire l’audio avec une qualité Dolby Atmos pour profiter d’une expérience immersive totale.

Quant aux connecteurs, ils ne sont pas en reste non plus. Pas moins de quatre HDMI prenant en charge 4K @ 120Hz, eARC, VRR et ALLM comme dicté par les spécifications HDMI 2.1, processeur 4K a9 Gen 5 pleine puissance avec IA, précision des couleurs et des tons, et contrôle des couleurs inégalé et pixel par- luminosité des pixels qui vous permet même d’identifier les objets en mouvement dans la scène et d’adapter le son pour simuler l’audio surround 7.1.2.

Un autre avantage de ce LG Smart TV est la présence de webOS 22, l’un des meilleurs systèmes d’exploitation du marché qui offre non seulement une compatibilité avec les applications de streaming les plus populaires (Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Twitch, etc. .), mais nous pouvons le contrôler via des commandes vocales que nous lui donnons dans des assistants tels qu’Alexa, Google ou Siri (il est compatible avec HomeKit).

Et comme si cela ne suffisait pas, ce modèle est conçu pour les joueurs, non seulement à cause des modes visuels de l’écran qui compriment la qualité d’image de nos consoles 4K, mais aussi à cause de la présence du VRR (120Hz) ou du cloud gaming avec applications de GeForce Now et Stadia (bien qu’il reste peu de vie).

Le lien Amazon dans cet article fait partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peut nous rapporter une petite commission sur sa vente (sans affecter le prix que vous payez). Même ainsi, la décision de le publier et de l’ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.