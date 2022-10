La production chinoise de semi-conducteurs a connu sa plus forte baisse jamais enregistrée en août

En bref : l’industrie chinoise des semi-conducteurs continue de subir les effets des politiques strictes de Covid, d’une économie en difficulté et des sanctions américaines. Le pays a connu sa plus forte baisse mensuelle de la production de circuits intégrés en août, marquant le deuxième mois consécutif de baisse du secteur.

Le South China Morning Post rapporte que la production de circuits intégrés a diminué de 24,7 % en glissement annuel pour atteindre 24,7 milliards d’unités en août, la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis le début des records en 1997. Le volume de production était le plus bas jamais enregistré depuis octobre 2020.

C’est le deuxième mois consécutif que la production chinoise de circuits intégrés chute ; il était en baisse de 16,6% à 27,2 milliards d’unités en juillet. Il y avait eu un léger rebond en mai et juin, résultat de l’assouplissement des blocages à Shanghai, où se trouvent de nombreuses usines d’assemblage.

Le SCMP écrit que la baisse peut être attribuée aux nouvelles épidémies de coronavirus couplées à la politique chinoise zéro Covid, ainsi qu’aux réductions des dépenses de consommation, aux pénuries d’électricité causées par les vagues de chaleur locales et au ralentissement économique mondial. Mais un facteur important a probablement été les sanctions américaines.

L’administration Biden a introduit plus de restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine la semaine dernière dans le but d’entraver la capacité du pays à « obtenir des puces informatiques avancées, développer et entretenir des superordinateurs et fabriquer des semi-conducteurs avancés », qui, selon la Maison Blanche, sont utilisés pour produire des systèmes militaires. y compris les armes de destruction massive. Le journal chinois Global Times a averti que cette décision aurait des conséquences désastreuses pour les États-Unis.

Les États-Unis ont précédemment introduit de nouvelles règles d’exportation interdisant à Nvidia et AMD de vendre des accélérateurs haut de gamme à la Chine et à la Russie. L’administration a également sa liste d’entités, Huawei étant le nom le plus célèbre qu’elle contient. Le géant chinois de la technologie a énormément souffert depuis son arrivée.

Le Post note qu’un nombre record de 3 470 entreprises en Chine, y compris celles qui utilisent le mot chinois pour « puce » dans leurs noms, marques ou opérations enregistrés, ont cessé leurs activités au cours des huit premiers mois de l’année. Avec l’impact des restrictions américaines les plus récentes qui ne se sont pas encore fait sentir, il y a probablement plus de malheur en réserve pour l’industrie technologique du pays.