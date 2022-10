Le patron de Xbox révèle le prototype de l’appareil de streaming Game Pass ‘Keystone’

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft a confirmé que Phil Spencer avait une nouvelle fois dévoilé un produit inédit en le laissant sur son étagère. À cette occasion, le responsable de la Xbox a brièvement présenté l’appareil de streaming Game Pass basé sur le cloud de son entreprise, nommé Keystone, bien qu’il ne s’agisse que d’un ancien prototype; la version finale sera probablement très différente.

Spencer semble avoir un penchant pour laisser les produits Microsoft inédits exposés à la vue de tous, mais pas nécessairement remarqués. Il a donné des interviews en 2020, des mois avant la sortie de la Xbox Series S, dans laquelle la console était assise sur sa bibliothèque derrière lui.

Maintenant, qu’avons-nous dit à propos de mettre de vieux prototypes sur votre étagère patron – Xbox (@Xbox) 10 octobre 2022

Dans un tweet pour marquer le 25e anniversaire de Fallout, Spencer a écrit : « Vault Boy a quitté le refuge et s’est arrêté à mon bureau pour célébrer l’anniversaire de #Fallout25. » Il a inclus une photo de ses étagères contenant des produits Fallout et d’autres articles, y compris ce qui ressemble à une minuscule Xbox en haut avec un contrôleur plus petit que la norme à côté.

Les gens ont immédiatement deviné que l’appareil sur l’image était Keystone. En mai, Microsoft a confirmé qu’il fonctionnait toujours sur un appareil de streaming uniquement, censé être un mini décodeur ou un dongle exécutant une version du système d’exploitation Xbox. Cela inclura probablement aussi des applications de streaming. La société de Redmond a déclaré à l’époque qu’elle s’orientait vers une nouvelle approche pour Keystone et recentrait ses efforts.

Microsoft a maintenant confirmé que l’appareil sur l’étagère de Spencer est une ancienne version prototype de Keystone, c’est-à-dire celle sur laquelle on travaillait avant que la société ne s’éloigne de cette conception.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Keystone depuis l’annonce de Microsoft en mai. Il est difficile d’imaginer que Spencer n’a pas intentionnellement laissé le prototype exposé pour rappeler aux gens que l’appareil est toujours en cours d’élaboration. C’était peut-être une tentative d’attirer l’attention avant une annonce officielle de Microsoft.

Il y a eu beaucoup de discussions sur les services de streaming uniquement après l’admission de Google selon laquelle Stadia doit fermer dans quelques mois après avoir échoué à atteindre le nombre d’utilisateurs attendu. Le service Xbox Game Pass est déjà très populaire et est disponible sur les téléphones et les téléviseurs Samsung, donc une boîte dédiée pourrait réussir là où d’autres ont échoué.