Bing nous permet d’accéder directement aux jeux xCloud

Chaque fournisseur de cloud gaming a ses tours dans son sac. Ceux-ci peuvent vous donner un avantage sur vos rivaux, tant que vous pouvez en profiter. Par exemple, Google avait YouTube comme rampe de lancement pour Stadia, même si cela n’a pas fait grand-chose au final. Twitch est la rampe de lancement d’Amazon et Bing serait le coup de pouce pour Microsoft. Maintenant, nous pouvons déjà trouver des jeux et xCloud dans Bing.

Bing commence à inclure des jeux xCloud accessibles depuis le moteur de recherche

Il convient de noter que Microsoft dispose également d’un autre élément clé pour promouvoir xCloud et ce n’est autre que Windows. Mais, il est intéressant de voir la pertinence que Bing prend au sein de Microsoft. Le moteur de recherche continue de gagner en pertinence et cela ne fait que montrer comment il continue de gagner en fonctionnalité, même en Français.

Apparemment, certains points doivent être remplis pour y accéder. Tout d’abord, il ne couvre que le gameplay de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Vous devez également utiliser Bing et Edge pour la fonctionnalité (un inconvénient pour les amateurs de Google Chrome), et l’étendue de ce déploiement n’est pas encore claire. Microsoft n’a pas encore fait d’annonce concernant cette fonctionnalité, de sorte que les pays et les emplacements pris en charge sont encore inconnus. Si vous êtes curieux, vous pouvez rechercher Fortnite, Young Souls ou Halo Infinite pour voir s’ils ont cette fonctionnalité sur Bing.

Cela rend les produits Microsoft tels que Bing et Edge plus attrayants pour la communauté des joueurs Xbox, en particulier ceux qui les utilisent fréquemment pour accumuler des points qu’ils peuvent ensuite utiliser pour échanger certaines récompenses Microsoft. De plus, cela rend l’accès au cloud gaming Xbox plus pratique pour un plus grand nombre de clients.

Après la chute de Stadia, c’est l’occasion pour xCloud ou Xbox Cloud Gaming. Le service cloud de Microsoft peut combler le vide laissé par Google et offrir aux utilisateurs une expérience formidable. Nous verrons s’il parvient à convaincre ces utilisateurs de faire le saut vers xCloud.