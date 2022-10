Est-il sûr de supprimer le dossier Windows.old ?

Si vous avez récemment effectué une mise à niveau vers Windows 11 22H2, vous constaterez que vous disposez de beaucoup moins d’espace libre sur votre disque de stockage. Il en va de même si vous avez mis à niveau de Windows 10 vers Windows 11. Nous commençons donc à chercher ce que nous pouvons supprimer pour récupérer l’espace perdu et nous tombons sur un dossier suspect appelé Windows.old.

Le répertoire Windows.old stocke la version précédente du système d’exploitation et nous permet d’annuler la mise à niveau (appelée restauration) en cas de problème. En fait, ce dossier devrait être automatiquement supprimé 10 jours après la mise à jour, qui est le délai que Windows fixe pour la restauration.

Pouvons-nous supprimer Windows.old de quelque manière que ce soit ?

Est-il possible de supprimer ce dossier comme n’importe quel autre répertoire sur notre PC ? Oui, mais nous ne devrions PAS. En effet, il est possible que l’on rencontre plusieurs erreurs lors de sa suppression et que Windows 11 ne finisse pas de supprimer tous les fichiers.

Par conséquent, nous ne devons pas supprimer Windows.old comme s’il s’agissait de n’importe quel dossier. Si nous avons vérifié que nous n’avons aucune erreur après la mise à jour de notre système d’exploitation, nous pouvons nous débarrasser de ce répertoire en suivant une procédure simple recommandée par Microsoft.

Les étapes pour supprimer le dossier Windows.old sont les suivantes :

Nous ouvrons la fenêtre Exécuter avec la combinaison de touches Windows + R. Tapez cleanmgr.exe et cliquez sur OK.

Une fois le nettoyage de disque ouvert, cliquez sur Nettoyer les fichiers système.

Cochez la case Installations précédentes de Windows et cliquez sur OK.

Le processus peut prendre un certain temps, car vous devez supprimer de nombreux fichiers et annuler les clés de registre qui permettent la restauration de Windows 11.

Une fois le processus terminé, nous verrons comment nous aurons récupéré entre 5 et 30 Go en fonction des fonctionnalités activées, des applications tierces et des personnalisations que nous avons ajoutées au système d’exploitation. De plus, nous pouvons profiter du nettoyage de disque pour vérifier si nous avons un grand nombre de fichiers temporaires que nous pouvons supprimer.