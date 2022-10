Une nouvelle fonctionnalité Twitter a ressuscité le mème du pape François tenant des choses dans sa main

La photo a été prise en 2013 dans la basilique du sanctuaire national de Notre-Dame Aparecida et est périodiquement modifiée et republiée sur les réseaux sociaux.

C’est un arbre à feuilles persistantes qui revient toujours. Le mème « Papa Francis holding Things » est réinventé et réinterprété de manière cyclique sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus à Twitter pour ajouter la nouvelle fonctionnalité permettant de combiner vidéos, images et gifs, et revoici à nouveau l’image du Pape les yeux fermés bénissant l’animateur. Ou plutôt, qu’il devrait bénir l’hôte, car en réalité c’est un concours pour trouver la combinaison humoristique gagnante. À la place de l’hôte apparaît Bob l’éponge, Trump ou Baby Yoda. Et le pape, sur les réseaux sociaux, devient une icône pop.

Tout a commencé le 24 juillet 2013, lorsque Buda Mendes a pris une photo du pape François pendant la messe dans la basilique du sanctuaire national de Notre-Dame Aparecida. Depuis, le web est tombé sous le charme du cliché. Comme vous pouvez le voir dans le graphique produit par Google Trends, le mème prend toujours une nouvelle vie. Entrez simplement « pape holding meme » comme clé de recherche pour observer les nombreux sommets qu’il a atteints au cours des cinq dernières années. Les requêtes associées à « pape holding meme generator », « pape holding up meme » et « pape francis holding meme » sont également en augmentation.

TENDANCES GOOGLE | Le graphique montre la tendance de la clé de recherche « pape holding meme »

La nouvelle fonctionnalité Twitter

Ça s’appelle « Mixed Media », Twitter l’a lancé début octobre. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de combiner différents contenus multimédias dans un seul tweet à l’aide d’une grille divisée en quatre espaces. Appuyez simplement sur les icônes « média » et « GIF » lors de la composition d’un tweet et sélectionnez le contenu que vous souhaitez ajouter. « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons passionnantes d’aider les créateurs à partager davantage et à être vus », a expliqué Twitter, « mélanger différents types de contenu visuel dans un seul Tweet permet aux créateurs d’avoir plus de façons de raconter leur histoire ».

Les utilisateurs ont une culture pop mélangée, des jeux de sens, des combinaisons bizarres. Le pape François est le dénominateur commun, puis le cadre supérieur gauche est rempli à volonté. Caméscopes, furets, CD, il y en a qui ont inséré une photo de leur lapin. Avec la nouvelle fonction, l’image a également été combinée avec des clips vidéo musicaux, des scènes de film ou des gifs amusants, comme le pape pressant de l’ail ou Bob l’éponge twerk sur la paume du pape.

Certains des mèmes les plus célèbres

Le 6 avril 2015, l’utilisateur colours autumn-archive partage une variante dans laquelle Pope détient une copie de l’album de 1989 de Taylor Swift. La publication reçoit plus de 41 000 commentaires. C’est le point de départ du processus de mème du pape tenant des albums célèbres, pas seulement des jeux vidéo, le 5 août, l’utilisateur principalement darksouls a partagé une version du pape avec une copie de Dark Souls III. En 2019, un compte Instagram à thème @pope_holding_ur_fav_album est également créé. Ensuite, @SUEHULK tweete l’image du pape François tenant un mème de Bob Ross tenant un bébé raton laveur. Le tweet reçoit plus de 775 likes en moins d’une semaine.

Strangefluxx profite du succès de The Mandalorian et partage une image du Pape tenant Baby Yoda, @tropicanapussy publie l’image du Pape tenant Simba du Roi Lion : plus de 54000 likes et 6100 retweets en moins d’une semaine. De 2013 à aujourd’hui, les utilisateurs ont continué à créer de nouveaux mèmes en suivant les goûts et les tendances de la culture pop.