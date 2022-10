barres de son vs. enceintes surround, quoi de mieux pour votre Smart TV ?

Commençons par la barre de son. Voici ses meilleures cartes contre le système surround :

Prix

Il existe des barres de son à tous les prix. Selon la marque et les caractéristiques, on peut vous coûter plus ou moins cher. Les plus avancées valent plus de 1 000 euros, mais vous n’avez pas à chercher trop loin pour trouver un appareil abordable qui ne cassera pas votre budget.

À ce stade, les barres de son gagnent. En comparaison, ils sont nettement moins chers. Un système de son surround bon marché commence généralement par les quatre chiffres.

facile à configurer

Avec la barre de son, vous n’avez pas trop à vous compliquer la vie. Vous le connectez au téléviseur et le configurez selon que vous l’avez placé au-dessus ou au-dessous de l’écran.

En règle générale, ils n’ont pas beaucoup plus de complication — sauf ceux qui vont avec un subwoofer, ce qui ne complique pas trop l’installation non plus. La barre peut prendre en charge différentes technologies selon le modèle que nous achetons et le téléviseur auquel nous la connectons. Cependant, c’est un produit beaucoup plus abordable pour cet utilisateur qui n’a pas beaucoup de connaissances techniques sur les produits audiovisuels.

praticité

Si vous n’avez pas beaucoup d’espace dans votre salon, la barre de son est la meilleure option des deux. Avec un système de son surround, vous serez condamné à utiliser une partie de l’espace sur l’équipement. Le bar est plus reconnaissant dans cet aspect, car il occupe très peu d’espace et est très discret.

Grâce au gain de place, vous pourrez remplir le reste de la pièce avec d’autres appareils, étagères et autres meubles dont vous avez besoin au quotidien.

Toutes ces caractéristiques rendent les barres de son plus adaptées aux petites pièces, appartements et bureaux. Ils peuvent être facilement installés dans n’importe quelle petite pièce.

De tous, les modèles sans fil sont les plus recommandés dans les espaces très compacts. Il n’y aura aucune chance de s’emmêler et vous économiserez beaucoup d’espace. Les câbles ne seront pas éparpillés partout, fixés au plafond ou aux murs. Et avec eux, vous aurez un son plus puissant et plus clair qu’avec les haut-parleurs qui sont livrés en standard sur votre téléviseur.

Raisons de préférer un système de son surround

La barre de son est l’option la plus simple et la plus simple. Celui qui est généralement destiné à la plupart des utilisateurs. Cependant, il existe bien d’autres cas dans lesquels il sera bien plus judicieux d’acquérir du matériel de sonorisation surround :

meilleure qualité sonore

Il existe de très bonnes barres de son, mais l’expérience qu’offre un bon système de son surround est d’un autre niveau. Les fabricants de barres de son essaient de fabriquer des appareils puissants, mais le problème de l’espace se fait sentir dans les graves. Si vous recherchez des basses puissantes lorsque vous écoutez de la musique ou profitez du cinéma à la maison, ce qu’il vous faut, c’est un système audio. C’est la seule solution qui vous donnera des basses profondes, des voix claires et des aigus étincelants.

Les systèmes de son surround sont livrés avec des subwoofers séparés suffisamment grands pour offrir des basses pleines et percutantes. Ils ont une plage dynamique beaucoup plus large, vous pourrez donc vivre une expérience différente. Pas seulement avec l’oreille, mais avec votre corps, comme cela se passe dans les cinémas.

Puisque les haut-parleurs seront partout autour de vous, vous pourrez entendre chaque son comme si vous participiez à chaque scène ou à chaque chanson.

Et c’est que, peu importe les progrès réalisés dans le domaine de l’ingénierie du son, il existe encore de grandes différences entre l’écoute d’un son qui a été filtré par un logiciel pour simuler qu’il est autour de nous et l’expérience réelle d’avoir un groupe de haut-parleurs dirigeant l’onde vers nous.

Le meilleur pour les grands espaces

Le contraire peut être le cas. Si vous avez une très grande pièce, la barre de son sera très petite, donc le système de son surround sera la seule option intéressante.

Le son dépend de l’espace. Dans les grandes pièces, l’expérience d’écoute serait diminuée si nous n’avions qu’une seule Source telle qu’une barre de son. Les aigus, les médiums et les basses sonneraient beaucoup plus ternes. Dans ce cas, opter pour une équipe complète est la bonne décision.

Que dois-je rechercher dans un système de sonorisation ?

Que vous optiez pour un système ou un autre, la chose vraiment importante est que vous restiez avec ces concepts :