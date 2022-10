L’actrice qui incarne Ellie dans la série The Last of Us n’a jamais joué au jeu vidéo

« J’ai regardé une partie du gameplay sur YouTube juste pour avoir une idée », a déclaré Bella Ramsey, actrice britannique populaire choisie pour jouer Ellie dans la série télévisée The Last of Us dans une interview.

Peut-on incarner un personnage de jeu vidéo sans jamais y avoir joué ? Non seulement c’est possible, c’est même préférable. C’est ce qu’a déclaré Bella Ramsey, une actrice britannique connue surtout pour Game of Thrones qui jouera le rôle d’Ellie de The Last of Us, la série télévisée de HBO à venir en 2023 basée sur le populaire jeu vidéo Naughty Dog. Eh bien, lors d’une interview pour USA Today, Bella Ramsey a déclaré qu’après les auditions pour le rôle d’Ellie, on lui avait demandé si elle avait déjà joué The Last of Us. « J’ai dit ‘non’, et eux [lo staff della produzione] ils ont dit: ‘Continuez comme ça’ « , a déclaré l’actrice de 19 ans. » J’ai regardé une partie du gameplay sur YouTube juste pour avoir une idée. «

Juste une idée. Oui, car pour porter à l’écran la tragédie de The Last of Us, la production veut compter sur la performance des acteurs impliqués – Bella Ramsey pour Ellie et Pedro Pascal pour Joel – plutôt que sur une simple imitation des protagonistes virtuels de Le chien méchant. Une philosophie déjà évidente dans le choix du casting, étant donné que les acteurs évoqués ne ressemblent pas trop aux personnages du jeu vidéo.

La série Last of Us se veut un produit avec sa propre essence, malgré le respect du jeu vidéo dont il est issu. Un respect déjà palpable dans la première bande-annonce diffusée par HBO, dans laquelle apparaissent les inquiétants clickers avec leurs couplets caractéristiques, ainsi que quelques personnages secondaires déjà connus de ceux qui ont interprété le titre de Naughty Dog.

The Last of Us est un jeu vidéo sorti en 2013 en exclusivité PlayStation 3, puis débarqué en remasterisé sur PlayStation 4 en 2014 et enfin en remake sur PlayStation 5 en septembre dernier. Le titre met en vedette Joel et Ellie, un homme et une fille contraints de survivre dans les États-Unis post-apocalyptiques dominés par les clickers, des créatures mortelles nées de la contamination d’un champignon parasite qui a décimé la population mondiale. Ce qui fait mal dans The Last of Us, ce ne sont pas tant les monstres, mais la perte de toute morale et de tout semblant d’humanité au sein des groupes de survivants.