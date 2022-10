Si vous voyagez avec Luftansa, oubliez d’accrocher un Airtag à votre valise

Les passagers qui ont récemment volé avec Luftansa, la plus grande compagnie aérienne allemande, se sont retrouvés avec une nouvelle interdiction. La société vous empêche désormais de transporter un Apple AirTag activé dans votre valise, vous ne pourrez donc pas suivre l’emplacement de vos bagages perdus. Lufthansa affirme ne respecter que les réglementations de l’aviation civile. Cependant, de nombreux experts disent que la compagnie aérienne interprète mal les règles.

Pas d’AirTags sur les avions Lufthansa

L’une des choses les plus désagréables qui puisse vous arriver dans un aéroport est que votre valise soit perdue. Peu importe si la compagnie avec laquelle vous voyagez est premium ou low cost. La probabilité que vos bagages n’atteignent pas leur destination est toujours là et augmente avec le nombre d’arrêts que vous effectuez.

Il y a un peu plus d’un an, Apple voulait résoudre ce problème avec les AirTags à sa manière. Ces petits appareils se placent dans nos objets du quotidien et permettent de les retrouver facilement avec iPhone. C’est le complément parfait d’un sac à dos, d’un sac à main ou d’une valise de voyage. Depuis, les AirTags sont devenus la solution idéale pour voir où se trouvent nos bagages en temps réel.

Une règle qui n’a rien à voir avec l’interdiction

Lufthansa considère les AirTags comme dangereux. À tel point qu’ils ont commencé à interdire à leurs clients d’embarquer dans leurs avions avec ces trackers intelligents. Selon les Allemands, les AirTags ne sont pas conformes aux directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Cependant, si c’est vrai… Pourquoi Lufthansa est-elle la seule compagnie aérienne à avoir pris cette décision ? Lufthansa se défend avec ces mots :

« Selon les directives de l’OACI, les renifleurs de bagages sont soumis à la réglementation sur les marchandises dangereuses. De plus, du fait de leur fonction de transmission, les trackers doivent être désactivés pendant le vol s’ils sont en bagage enregistré et ne peuvent donc pas être utilisés.

Lufthansa ne veut pas que ses clients sachent où se trouvent leurs bagages

Toute cette défense semble excellente, mais la réalité est que les réglementations qu’ils mentionnent ne s’appliquent pas aux AirTags. Mais allons-y par parties :

Les AirTags fonctionnent comme des émetteurs à faible puissance. Ils n’ont pas assez de puissance pour interférer avec les systèmes de communication des avions commerciaux.

D’autre part, Lufthansa a également fait référence au fait qu’ils utilisent des batteries. C’est également faux. Les AirTags utilisent des piles bouton CR2032. Ce ne sont pas des batteries au lithium-ion, donc la réglementation ne s’applique pas non plus dans ce cas. S’ils étaient dangereux, il serait également illégal de monter à bord d’un avion avec une montre au poignet. Dans tous les cas, il semble que l’entreprise vous laissera voler si vous retirez la batterie de l’appareil.

Le média AppleInsider a interviewé plusieurs experts internationaux de l’aviation et il semble qu’ils soient très clairs. La compagnie aérienne allemande a interprété la réglementation à sa manière. En fait, l’un des experts a déclaré avec insistance que ce que Lufthansa recherche, c’est que ses clients ne disposent pas d’outils pour enlever leurs couleurs en cas de perte de bagages.