Regardez la vidéo particulière avec laquelle cet acteur a obtenu le rôle de Joker

Dans le monde du cinéma, il existe une série de rôles qui, soit en raison de leur renommée, soit en raison de leur difficulté à interpréter correctement, sont parmi les plus convoités à Hollywood, ce qui indique que ceux qui aspirent à ce rôle travaillent plus dur que Ordinaire. Et ce méchant emblématique de la bande dessinée fait sans aucun doute partie de ceux qui stimulent particulièrement tous ceux qui décident de rejoindre la liste des privilégiés qui l’ont ressenti dans leur chair,

Pourquoi si sérieux?

Le personnage du Joker, le plus grand ennemi de Batman, est devenu l’un de ces rôles qui vous catapulte d’acteur à légende (à l’exception de Jared Leto). Et c’est que la capacité de transmettre la raison et la folie presque en même temps, ainsi que de se vanter d’un sens de l’humour macabre, n’est pas facile et est à la portée de quelques privilégiés. Sinon, regardez la liste des interprètes qui ont tenté, dans de nombreux cas, d’atteindre le succès : Jack Nicholson, Heath Ledger ou Joaquin Phoenix sont quelques-uns des rares qui, chacun à leur manière, nous ont offert des versions cinématographiques mémorables du personnage. .

C’est pourquoi, à chaque fois qu’un nouveau film mettant en vedette le Dark Knight est annoncé, tous les acteurs du moment se lancent comme des hyènes vers la plus grosse proie, qui n’est autre que celle du Joker (car Batman est déjà plus que décidé avant d’ouvrir le casting à tout le monde). Et le cas du film de Matt Reeves en est un exemple clair.

Pour la nouvelle version de Batman avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz et Paul Dano, il a été décidé de ne pas avoir le Joker comme méchant principal, mais Enigma, mais cela ne les a pas empêchés de nous donner un petit aperçu de ce qui pourrait arriver. un futur avec le clown préféré de tous, puisqu’à la fin du film on a pu voir pendant quelques minutes la version de cet univers du personnage, joué par l’acteur Barry Keoghan, ainsi que dans une petite scène supprimée qui est sortie peu de temps après semaines après la sortie du film.

Regardez maintenant l’audition de @BarryKeoghan pour The Batman de Matt Reeves. Celui-ci lui a valu le rôle de Joker. 03 octobre 2022 • 16:11

Une vidéo très énigmatique

La courte audition que l’interprète a faite pour le film a récemment été révélée. Keoghan, qui pour ceux d’entre vous qui sont impliqués dans la scène geek peut vous sembler familier pour avoir joué Druig dans le film Marvel Eternals, après la révélation de cette vidéo, il a avoué qu’il s’agissait en fait d’une audition pour jouer Enigma, d’où le canne et chapeau si caractéristiques du personnage de la bande dessinée que l’acteur porte dans la vidéo, mais le réalisateur l’a tellement aimé qu’il a décidé de lui donner un rôle plus important et de le garder dans la chambre pour de futurs projets.

L’audition, bien que complètement muette à l’exception de la musique qui joue en fond, il est vrai qu’elle sait parfaitement transmettre ce sentiment que quelque chose ne va pas dans la tête du personnage et que le monde peut exploser à tout moment, deux très représentatifs caractéristiques de l’énigme que nous voyons dans The Batman. Cela oui, bien que Keoghan assure que même si pour le moment ils ne l’ont pas contacté pour revenir à une éventuelle suite, il est clair que dès qu’ils l’appelleront là-bas, il le sera. De plus, il a également défini son Joker comme « un petit charmant, un peu brisé, un garçon brisé ».

Et toi? Avez-vous hâte de voir plus de Barry Keoghan dans la suite de The Batman ?