Améliorez vos vidéos avec ces 5 stabilisateurs de téléphone

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé du système de stabilisation vidéo de l’iPhone 14 Pro. Le nouveau smartphone d’Apple semble s’être considérablement amélioré en termes de stabilisation vidéo, avec un système qui combine l’optique traditionnelle avec de puissants algorithmes qui stabilisent l’image au prix fort. de couper les extrémités de la vidéo. Si votre truc est l’enregistrement vidéo et que vous voulez obtenir de bons résultats avec votre smartphone, quoi que vous ayez, nous vous montrons ici quelques-uns des meilleurs cardans actuellement sur le marché.

Grue Zhiyun M2S

Si en plus d’utiliser votre téléphone portable pour enregistrer des vidéos, vous utilisez également un compact, ce gadget Zhiyun vous intéresse. Le stabilisateur Zhiyun Crane M2S peut être utilisé avec une caméra mobile, compacte et d’action. C’est un bon appareil avec une bonne batterie et beaucoup de polyvalence.

Jeune fille Mini S

C’est un cardan compact et très léger. Ce n’est pas celui qui va vous donner les meilleurs résultats sur toute cette liste, mais c’est l’un de ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Il dispose d’un bon système de suivi de la mise au point et de plusieurs modes créatifs pour donner beaucoup de jeu au stabilisateur. Pour l’utiliser, vous devrez retirer la coque de votre téléphone.

Zhiyun Smooth-Q3

Si vous voulez un stabilisateur simple et sobre qui ne dépasse pas votre budget, vous pouvez opter pour celui-ci ou n’importe quel ancien modèle DJI. Le Smooth Q3 est un simple stabilisateur à trois axes qui vous permettra d’enregistrer avec votre mobile de manière simple et d’obtenir de très bons résultats grâce à ses modes de contrôle.

Zhiyun Lisse 5

Cet autre modèle Zhiyun est vraiment polyvalent tant pour ses fonctions que pour son grand nombre de boutons. Si vous êtes débutant, la courbe d’apprentissage sera un peu plus raide, vous devez donc en tenir compte avant de lancer l’achat. Le Zhiyun Smooth 5 dispose de toutes sortes de boutons pour contrôler tous les paramètres de la caméra de manière simple. Il a même deux lumières d’appoint que nous pouvons utiliser pour éclairer les degrés 360.

Il a aussi ses points négatifs. Ce n’est pas un appareil particulièrement bon marché. Il est plus lourd que les alternatives DJI et moins compact. Cependant, le logiciel fourni avec ce cardan est à la hauteur de la qualité du produit.

DJI Osmo Mobile 6

La sixième version de ce stabilisateur de DJI vient d’être annoncée. Sa conception est assez continue, une évidence, puisque cette marque démontre depuis de nombreuses années qu’elle sait fabriquer des cardans d’une qualité exceptionnelle.

Le DJI Osmo Mobile 6 a une nouvelle poignée légèrement plus petite que la génération précédente. Il pèse un peu moins et, même s’il semble fou, il prend en charge des mobiles plus gros.

Ce modèle conserve certaines caractéristiques de conception de ses prédécesseurs, telles que le clip magnétique mobile et la tige télescopique. Une fois plié, l’Osmo Mobile 6 est encore plus compact, pesant environ 300 grammes.

Quant au logiciel, il y a aussi des nouveautés. Quick Launch est une nouvelle fonctionnalité qui lance automatiquement l’application Mimo en mode appareil photo. La fonction ActiveTrack 5.0 est également mise en évidence dans cet appareil, ce qui améliore encore la mise au point sur les sujets en mouvement.

Les liens vers Amazon qui apparaissent dans cet article font partie de notre accord avec leur programme d’affiliation et peuvent nous rapporter une petite commission pour leur vente (sans affecter le prix que vous payez pour eux). La décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.