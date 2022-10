Le remake de Dead Space aura des démembrements très détaillés

Plus de terreur dans l’espace lointain

Et c’est là que nous en sommes, nous encourageant avec tout ce que nous voyons autour de ce remake qu’EA Motive est en train de terminer et que, si tout va bien, nous aurons disponible pour PS5, Xbox Series X|S et PC en janvier 2023. Plus précisément sur le 23e Donc, techniquement, il ne reste plus rien, même si certains détails commencent à être connus et raviront les plus amoureux de la partie gore de la franchise.

Nous devons nous rappeler que l’histoire de Dead Space nous amène à un incident dans l’espace mettant en vedette Isaac Clarke au 16ème siècle, qui n’aura d’autre choix que d’accoster sur les quais de l’exploitation minière USG Ishimura qui ne montre aucun signe de vie. Il est donc temps d’entrer dans la fosse aux lions pour comprendre ce qui est arrivé à l’équipage et, si c’est en notre pouvoir, ramener les choses à la normale.

Il va sans dire qu’en cours de route, nous rencontrerons une série de bêtes et d’êtres déformés que, à l’origine, nous connaissions sous le nom de nécromorphes. Des créatures déformées, avec des bras et des jambes de différentes tailles, des têtes brutalisées et des viscères sanglants apparaissant de l’abdomen, du dos et de pratiquement tous les pores de leur corps. Vous devez donc tous les éliminer tels quels.

Plus de détails, plus sauvage

L’une des innovations apportées par le premier Dead Space de 2008 est que les ennemis n’ont pas été abattus et c’est tout. Il était possible de le faire en ciblant leurs jambes ou leurs bras pour les couper et les faire tomber au sol, les obligeant à se déplacer plus lentement et à devenir une cible plus facile. Désormais, avec la technologie évoluant à chaque instant, ces combats seront encore plus réalistes et donc moins compatibles avec l’endurance de l’estomac d’un joueur moyen.

Un développeur du studio lui-même a reconnu que ces bêtes ont maintenant plus de détails, que leurs membres et leurs corps ne sont pas un bloc de polygones et c’est tout, mais qu’elles ont des muscles et des os sous le skin qui font partie du tout et qui réagissent indépendamment à chaque impact de balle ou de tout autre projectile que nos armes crachent.

Cela amènera l’action à un niveau encore plus élevé, avec des animations super réalistes d’os, de muscles et de morceaux de chair qui volent ou se déchirent d’une manière jamais vue auparavant dans la franchise. Cela, comme vous pouvez l’imaginer, transforme l’expérience Dead Space en beaucoup plus gore et ne convient pas à de nombreux joueurs qui ont déjà apprécié le titre original de 2008 où, à part les distances, l’horreur et l’hémoglobine ne les ont pas tellement impressionnés pour le limitations des moteurs graphiques et du matériel sur les consoles et les PC.

Et vous, avez-vous hâte de jouer avec Dead Space ?