Une critique de toute la saga Uncharted

Mais si ces couvertures et ces combats au corps à corps illustrés d’un grand tiers ont un poids spécifique dans la réussite du jeu, la cerise sur le gâteau réside dans l’histoire, dans le charisme des personnages et dans le poids narratif qui Offres inexplorées. Ce n’est pas la première fois qu’il arrive qu’un titre nous raconte une histoire passionnante pleine de moments épiques, mais c’est l’un des premiers à embrasser le langage cinématographique avec une mise en scène digne d’une production hollywoodienne, où convergent des dialogues cohérents, de solides et des protagonistes d’une seule pièce, des décors légendaires et une musique orchestrale qui couvre tout.

La clé du succès d’Uncharted vient des années où Microsoft semble avoir asséné un coup de grâce à Sony avec la Xbox 360. C’est là que naissent des merveilles comme Gears of War d’Epic Games, incorporant un élément de gameplay qui sera caractéristique dans ces années du fin de la première décennie des années 2000 : l’utilisation des couvertures. Le titre de Cliff Bleszinski a été un pionnier dans la manière dont il a intégré ces éléments et le jeu Naughty Dog, avec les différences qui les séparaient, a décidé de recourir expressément à cette ressource technique.

En effet, si Sony avait déjà développé certains titres exclusifs via certains de ses studios satellites tels que Crash Bandicoot (par Naughty Dog soit dit en passant), Gran Turismo, Jack & Daxter, etc., ce n’est qu’en 2007 que nous avons vraiment fait connaissance le premier de tous qui marquera la politique des Japonais dans les 15 prochaines années. Sans aucun doute, le titre qui pose la première pierre des exclusivités PlayStation est Uncharted, le jeu qui est né dans le feu de la mémoire de personnages aussi octogénaires qu’Indiana Jones (ou de jeux vidéo des années 90 comme Tomb Raider) et cela avec le le passage des livraisons décollait ce sanbenito d’avoir commis le plagiat.

Pour donner vie à la saga, il existe une série de personnages récurrents dans de nombreux jeux et nous allons vous rappeler qui ils sont. Il faut?

nathan drake

Né en 1975, Nathan Morgan a grandi dans la chaleur de sa mère, historienne et étudiante des exploits (plutôt des crimes) du pirate Francis Drake. À sa mort, le petit Nathan a été emmené dans un orphelinat, où il a grandi jusqu’à ce qu’il s’intéresse aux trésors légendaires que sa propre mère est venue étudier et a décidé qu’il voulait tous les trouver.

Victor « Sully » Sullivan

Cet homme né en 1950 est un chasseur de trésors et un chercheur de fortune qui devient le mentor et la figure paternelle de Nathan. Tout au long de tous les jeux, il entrera et sortira de la vie de notre protagoniste, le guidant dans les moments les plus critiques.

Chloé Frazer

Chasseuse de trésors comme Nathan, elle sera un personnage qui rejoindra la franchise dans Uncharted 2 où elle jouera désormais un rôle à égale distance entre les protagonistes et les organisations sinistres qui font obstacle au succès de Drake. Bien sûr, après une de chaux, Chloé donnera plusieurs de sable aidant nos héros à fuir les situations les plus difficiles. Il est tellement important dans la franchise qu’il aura son heure de gloire dans le jeu Uncharted The Lost Legacy qui joue aux côtés de la mercenaire Nadia Ross.

Ellen Fisher

Elena est une journaliste qui croise la vie de Nathan Drake dans le premier jeu et qui finira par devenir sa femme dans Uncharted 2. Ensemble, ils élèveront une fille prénommée Cassie et tant bien que mal, bien qu’elle accompagne rarement le protagoniste dans ses aventures, elle sera la ancre qui équilibrera les rêves impossibles de Drake, en mettant toujours les pieds sur terre.

Samuel»Sam»Drake

Le frère de Nathan, tout le monde pensait qu’il était mort jusqu’à ce qu’il apparaisse dans Uncharted 4. C’est aussi un voleur professionnel et un chasseur de trésors qui parcourt le monde à la recherche de reliques du passé. Sa relation avec notre protagoniste passera par différentes phases et ce ne sera pas toujours la meilleure.

Tous les jeux Uncharted

Ci-dessous, vous avez tous les jeux qui sont apparus dans cette saga.

Inexploré : la fortune de Drake (2007)

Bien qu’il soit arrivé à l’origine sur PS3, vous l’avez actuellement à travers des rééditions et des collections également sur PS4 et PS5. Ce premier jeu place Nathan à la recherche des trésors légendaires de Drake avec une journaliste qui veut enregistrer un documentaire sur l’aventure : elle s’appelle Elena Fisher. Ce sera lorsqu’ils trouveront la tombe du pirate qu’ils découvriront qu’ils poursuivent en fait la piste de la ville mythique d’El Dorado.

Uncharted 2 : Kingdom des voleurs (2009)

Nathan Drake se rendra en Asie pour retrouver la ville mythique de Shambhala après avoir exploré les vestiges d’une expédition Marco Polo. Le problème est que certains de ceux qu’il pensait être ses alliés deviennent des jetons déplacés par un ennemi sombre qui est également après avoir découvert l’emplacement de cette ville mythique.

Uncharted 3 : L’illusion de Drake (2011)

Nathan et Sully veulent tous deux acheter la bague qui appartenait à Francis Drake mais sont pris en embuscade par les hommes de main de Katherine Marlowe. Bientôt, nos protagonistes découvriront que l’importance de cette relique va au-delà de sa valeur archéologique puisqu’elle sert à décoder l’astrolabe qui marque le chemin vers la cité perdue d’Ubar.

Inexploré: Golden Abyss (2011)

Ce jeu qui est sorti avec PS Vita, le deuxième portable de Sony, est un petit morceau à prendre en compte qui place son intrigue avant les événements du premier jeu Uncharted pour PS3. Plus précisément, il nous montre un Nathan Drake à la recherche de la ville perdue de Quivira dans un développement qui conserve bon nombre des vertus qui ont fait la grandeur de cette saga.

Uncharted: Lutte pour le trésor (2012)

Cette version est arrivée sur PS Vita et a sauté dans le train de l’engouement pour les jeux de cartes et offre un développement de combat au tour par tour. Toutes les cartes à collectionner sont inspirées de personnages, d’objets, de reliques et d’éléments déjà connus de tous les jeux sortis jusqu’à ce moment. Ça ne ferait pas de mal d’y jeter un œil.

Uncharted: La collection Nathan Drake (2015)

Ce titre est un pack des trois jeux Uncharted disponibles à l’époque mais remasterisés pour PS4 car ils étaient initialement sortis exclusivement sur PS3.

Uncharted 4 : La fin d’un voleur (2016)

Après cinq ans d’absence, Nathan Drake est revenu sur PS4, offrant un mode de jeu plus évolué et une structure qui, parfois, a embrassé la tendance sandbox. Évidemment, il n’a pas abandonné l’histoire et cet aspect cinématographique qui nous a permis d’en savoir plus sur les événements vécus pendant l’enfance de notre protagoniste, ainsi que la découverte que Sam Drake est toujours en vie et qu’il vient chercher Nathan pour lui demander de l’aide. à la recherche du mystérieux trésor d’Henry Avery.

Uncharted: L’héritage perdu (2017)

Il s’agit d’un spin-off de la saga principale qui se déroule après Uncharted 4. Dans ce jeu, Nathan Drake n’est pas le protagoniste, un rôle qui passe entièrement à Chloe Frazer. C’est elle qui, en pleine guerre civile en Inde, décide de partir à la recherche du Croc de Ganesh dans les Ghâts occidentaux, dans une aventure dans laquelle elle aura besoin de l’aide de Nadine Ross, l’une de celles que l’on peut considérer comme les méchants d’Uncharted 4.

Collection Uncharted L’héritage des voleurs (2020)

Sony a profité du lancement de la PS5 en novembre 2020 pour emballer les deux derniers jeux de la franchise sortis sur PS4, remasterisés et avec des graphismes améliorés. Plus précisément Uncharted 4 A Thief’s End et Uncharted The Lost Legacy.

Et le film ?

Pour la fin on laisse le film sorti le 22 février 2022 et qui a marqué la fin d’une histoire de projets annulés, recommencés et arrêtés avec de nombreux acteurs qui ont opté pour les rôles principaux. La première nouvelle remonte à 2008 mais pour des raisons que l’on connaîtra un jour, Columbia Pictures n’était pas aussi contente qu’on aurait pu s’y attendre d’avoir entre les mains le nouvel Indiana Jones.

C’est finalement en 2020 que le projet définitif prend forme dans lequel Tom Holland joue Nathan Drake et Mark Wahlberg joue Sully. Précisément, ce dernier acteur était lié au rôle principal dans les premiers instants du projet, quand après le succès du premier jeu de la franchise en 2007, Sony était clair qu’Uncharted finirait par atteindre les salles du monde entier.

On peut dire que le film se déroule avant Uncharted Drake’s Fortune alors qu’il tente de raconter la première grande aventure de Nathan dans sa vie, qui vise le trésor de Magellan, l’un des navigateurs les plus illustres et les plus célèbres de l’histoire.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). Néanmoins, la décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.