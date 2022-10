Des benchmarks divulgués montrent que le nouveau RTX 4080 16 Go dépasse 3 GHz

Très attendu : un récent message sur le forum Chiphell montre que le RTX 4080 16 Go de Nvidia dépasse la barre des 3 GHz dans 3DMark TimeSpy. Plus impressionnant encore, la nouvelle architecture de Nvidia atteint ces vitesses à sa limite de puissance par défaut de 320 W. Si cela est vrai, le RTX 4080 16 Go offrira aux utilisateurs un accès à des vitesses de fréquence impressionnantes sans les besoins en alimentation signalés par le 4090.

La nouvelle fait suite à un autre article récent de Chiphell qui montrerait le même RTX 4080 exécutant TimeSpy Extreme et FireStrike Ultra en tête des classements 3DMark. Dans ce message original, le RTX 4080 16 Go qui sera bientôt publié a été vu au nord de 2 500 MHz dans les tests Extreme et Ultra à plus haute résolution. Dans le dernier article, qui semble être une version du benchmark TimeSpy standard, la carte a atteint plus de 3 GHz avec une fréquence mémoire de 1,4 GHz.

Bien que la vitesse de fréquence soit certainement impressionnante, la consommation d’énergie et les températures signalées apportent également un changement bienvenu par rapport aux données RTX 4000 précédemment divulguées. Le 4080 a atteint les vitesses ci-dessus en utilisant la consommation électrique par défaut de 320 W de la carte avec des pointes aussi élevées que 333 W et des températures dans la plage de 60 °C. Les températures des points chauds du GPU ont culminé autour de 75 ° C.

Sur la base des données, le 4080 16 Go semble surpasser le 3090 Ti de la génération précédente de plus de 3 500 points dans le même benchmark. Cependant, le 4080 16 Go ne doit pas être confondu avec son homologue à faible consommation, le RTX 4080 12 Go. Comme indiqué précédemment, le RTX 4080 sera disponible en deux déclinaisons différentes, les modèles 16 Go et 12 Go.

Malgré leur nom commun, la déclinaison 12 Go est dépouillée dans plusieurs domaines par rapport au modèle 16 Go. La déclinaison plus petite sera équipée de 2 000 cœurs CUDA en moins ainsi que d’un bus mémoire 192 bits, une réduction significative par rapport au bus 256 bits du 16 Go.

Il est important de se rappeler que toute information sur les performances du RTX 4080 n’est pas une information officiellement publiée et peut être sujette à modification une fois les dates d’embargo passées. Et comme l’indique clairement Videocardz, personne n’est clair sur « … comment quelqu’un pourrait-il obtenir un driver prenant en charge RTX 4080 16 Go si tôt. Cette carte ne devrait pas être lancée avant le mois prochain et, à notre connaissance, il y a pas encore de drivers pour cette carte. »