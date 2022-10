Bienvenue à Trojena, la ville du futur qui n’existe pas où se dérouleront les Jeux asiatiques d’hiver de 2029

La ville fait partie du projet Neom, parrainé par le prince héritier Mohammed bin Salman. Son objectif est de construire une métropole futuriste à zéro émission à partir de zéro.

Les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 ont été attribués à Trojena. Une ville qui n’existe pas, pour l’instant. A 50 kilomètres de la côte du golfe d’Aqaba, parmi des sommets de plus de 2000 mètres d’altitude. Futuriste, avec des fonctionnalités de science-fiction, entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Le projet s’appelle Neom et comprendra trois zones, The Line, le centre urbain intelligent, la ville portuaire d’Oxagon, la plus grande jamais construite à la surface de l’eau, et Trojena, la station de montagne avec des installations de ski qui accueillera les jeux. Le projet parrainé par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman devrait être achevé d’ici 2026 et devrait abriter 9 millions d’habitants. Pourtant, les associations de défense des droits de l’homme et de protection de l’environnement ont déjà soulevé plusieurs perplexités.

NÉOM | Le projet de ville

Le projet Neom

Il est peu probable que Mohammed ben Salmane ait lu les Villes invisibles. Pourtant, Neom pourrait être la 56e métropole du monde extraterrestre de Calvin. Ce que Marco Polo, dans le roman, raconte à grand renfort de gestes, de grimaces et d’onomatopées à Klubla Kann, empereur du royaume des Tartares. Futuriste, écologique, ne faisant qu’un avec la montagne. La ville s’inscrit dans une très longue gorge suivant le paysage naturel. Ça glisse dessus. En effet, le projet porte sur la construction de The Line, une très longue métropole intelligente (170 kilomètres) composée de trois couches, une pour les piétons, et deux souterraines, pour les infrastructures et les transports. Ressemble à la description de JG Ballard de « Condominium ».

Il n’y aura pas de routes, pas de voitures et pas d’émissions de carbone. La ville, en fait, sera divisée en nœuds. Tous les services quotidiens sont conçus pour être accessibles à pied en 5 minutes, et grâce à un système ferroviaire à grande vitesse (512 km/h), il sera possible de traverser toute la structure en 20 minutes. L’intelligence artificielle surveillera la ville et, grâce à des fonctions prédictives et des modèles de données, comprendra comment améliorer la qualité de vie.

Les objectifs de Mohammed ben Salmane

La ville fait partie du projet Saudi Vision 2030, selon les données de l’Arabie saoudite, elle créera 380 000 emplois et ajoutera 48 milliards de dollars au PIB du pays. Le plan pour Trojena a été annoncé le 10 janvier 2021 par le prince héritier Mohammed bin Salman à la télévision d’État. Présenté comme un plan pour réduire la dépendance du pays au pétrole et un moyen de diversifier son économie et de développer les secteurs des services publics. Les premiers travaux ont commencé en octobre 2021 et l’arrivée des résidents était prévue pour 2024. Trojena a maintenant une échéance de plus : les Jeux asiatiques de 2029.

L’Arabie saoudite, avait postulé pour les jeux en août, et sera le premier pays d’Asie occidentale à accueillir l’événement. « Notre ambition est que l’édition des Jeux d’hiver respecte et dépasse les normes techniques les plus élevées et crée une expérience futuriste unique, innovante et durable pour les athlètes et les fans », a expliqué le ministre saoudien des Sports. « Trojena redéfinira le tourisme pour le monde en créant un lieu basé sur les principes de l’écotourisme, soulignant nos efforts pour préserver la nature et améliorer la qualité de vie de la communauté. Cela confirme également notre engagement à faire partie de l’effort mondial de protection de l’environnement ». Ce sont les mots de Mohammed bin Salman.

NÉOM | Le projet de ville

Des doutes pour l’environnement et les populations locales

Au-delà de la poussée futuriste enivrante, plusieurs questions restent ouvertes. Selon Al Jazeera, un éminent militant de Huwaitat a été arrêté et emprisonné en 2020. Des groupes de défense des droits de l’homme ont souligné le déplacement et les abus présumés de membres de la tribu al-Huwaitat, qui vivaient dans l’espace occupé désormais occupé par Neom. Toujours en 2020, un autre militant de Huwaitat a révélé à Al Jazeera qu’au moins 15 membres de la tribu avaient été kidnappés et emprisonnés.

De plus, selon le Wall Street Journal, des expatriés recrutés pour travailler sur l’initiative ont critiqué sa direction pour ses demandes irréalistes. Les militants de Greenpeace ont également remis en cause le projet. « Vous modifiez un écosystème naturel et cela peut avoir des effets agressifs », explique Ahmed El Droubi, responsable des campagnes régionales pour Greenpeace.