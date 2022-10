Le gouvernement Draghi lègue un portail à partir duquel tous les bonus sont accessibles (mais pour la confidentialité c’est un tamis)

Le portail devrait être prêt pour décembre prochain. Pour le moment, cependant, le système de collecte des données des citoyens ne convainc pas du tout le garant de la confidentialité.

Le bonus scooter contesté, le bonus spa inactif, le fameux Superbonus 110%. C’est toujours. La prime conséquente de 200 euros, une pour les transports en commun, une pour les parents séparés, une pour le jardin et puis celle du psychologue. Depuis l’arrivée du Covid, les bonus sont devenus les protagonistes de la politique économique en Italie. Certains étaient directement versés sur les chèques de paie, pour d’autres, il a fallu recourir aux jours de clics, moments de tension numérique qui se traduisaient souvent par un effondrement de portails incapables d’accueillir des milliers d’utilisateurs ensemble.

L’un des projets dont héritera le premier gouvernement de cette législature est un portail unique auquel chaque citoyen pourra accéder pour connaître toutes les primes dont il dispose. Fini les jours de clics ou les soirées à scroller entre les sites d’informations pour comprendre comment se déplacer pour obtenir le prochain bonus. Le projet a été lancé par le ministre de l’Innovation Vittorio Colao. Un nom qui, selon le milieu, ne devrait pas faire partie du premier gouvernement dirigé par Giorgia Meloni.

Comment le portail fonctionnera pour collecter tous les bonus

Un portail pour les obtenir et les empocher dans les comptes, diraient les fans de Tolkien. Revenant au prosaïque, la dernière définition de ce projet a été annoncée lors de la réunion de Rimini par Colao lui-même, comme le rapporte le portail Key4biz : « Une nouvelle plateforme sera lancée en décembre qui donnera automatiquement accès aux citoyens à des avantages (comme le bonus maman , médicaments, etc…), car ils sont pré-reconnus par le système. La numérisation de manière transparente te dit ‘qui tu es, je sais à quoi tu as droit, ne t’assèche pas’. Au contraire, j’anticipe votre besoin ».

L’arrêt du garant de la confidentialité

Avant de procéder à l’activation du portail, le feu vert du garant de la confidentialité est requis, un feu vert qui pour le moment semble encore assez lointain. Le Garant a en effet rejeté le schéma du décret d’activation du portail, signalant une série importante de problèmes.

Pour l’expliquer à Netcost-security.fr, c’est Guido Scorza, membre du Garant pour la protection des données personnelles : « L’une des principales critiques observées réside dans le fait que le décret semble prendre trop peu – ou peut-être pas du tout – en compte le principe de la nécessité du traitement des données à caractère personnel qui impose que ceux qui sont amenés à fournir un service, public ou privé, ne traitent plus de données à caractère personnel que celles strictement nécessaires à la fourniture du service lui-même ».

Un outil pour éviter les arnaques

Scorza explique que, compte tenu de l’état actuel du projet, l’idée de créer un portail où les citoyens peuvent consulter tous leurs bonus ne peut être qu’un bon signal pour la numérisation de l’administration publique : « L’idée derrière le décret est de la plateforme va dans le bon sens et pourrait produire des bénéfices importants tant pour les citoyens que pour une meilleure gestion des affaires publiques en apportant ordre, transparence, objectivité et facilité d’accès aux cotisations et bonus pour leurs bénéficiaires ».

Pas seulement. Un meilleur suivi des primes servirait aussi à éviter les arnaques de ceux qui n’auraient droit à aucun avantage : « Jusqu’à présent, il est arrivé trop souvent que beaucoup aient abusé de primes auxquelles ils n’auraient pas eu droit, que les vérifications aient été lentes et difficile ou que ceux qui auraient eu droit à une prime ont renoncé à la demander car l’obtenir était trop difficile ».