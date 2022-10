HP était préparé à l’échec de Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile est arrivé comme l’unification définitive des plates-formes de bureau, d’ordinateur portable, de mobile et de console IoT sous le même système d’exploitation. Un tel système devait être accompagné d’applications à jour, et c’est ainsi que l’UWP et la technologie d’application universelle sont arrivées dans le but d’améliorer la situation du Windows Store.

Les développeurs avaient devant eux l’opportunité d’atteindre deux milliards d’appareils… C’était l’objectif de Microsoft. Cette stratégie a poussé les fabricants de PC traditionnels sur le marché mobile, avec Acer et HP en tête. Pourtant, la réalité est têtue et ce troisième acteur était en retard sur un marché accaparé par iOS et Android.

HP a préparé une version de l’Elite x3 avec Android

Windows 10 Mobile, contrairement à son homologue de bureau, a eu une durée de vie assez courte. En fait, sa dernière mise à jour de fonctionnalités était la mise à jour Fall Creators, qui a été fortement réduite dans sa version pour smartphones. Après son lancement, ceux de Redmond ont commencé à préparer leur sortie silencieuse du marché mobile.

Les fabricants d’appareils Windows 10 Mobile n’étaient pas non plus à l’abri de cette situation et ont commencé à se préparer. Preuve en est que certaines images du HP Elite x3 avec Android 7 sont apparues.Cependant, cette variante ne s’est pas concrétisée, puisque HP a décidé de ne pas étendre son voyage plus loin sur le marché de la téléphonie mobile.

Par ailleurs, cela aurait pu influencer le fait que le HP Elite x3 était entièrement orienté vers l’utilisation de Continuum, l’interface de bureau du système d’exploitation mobile de Microsoft. À cette époque, les applications Android n’étaient pas adaptées aux interfaces de bureau et cela pouvait fortement limiter les fonctionnalités de l’appareil.

Hikary Calix, qui a publié ces images, a également indiqué qu’il publiera les images eMMC de l’appareil. Cela pourrait donner une seconde vie aux possesseurs du HP Elite x3, qui pourraient installer Android et continuer à utiliser le terminal mobile.