Herman Miller et Logitech ont fabriqué par inadvertance la chaise PS5 officielle

Logitech s’associe à Herman Miller

L’entreprise qui fabrique des accessoires et des périphériques pour les joueurs a compris qu’elle avait le pouvoir de construire la chaise de jeu parfaite et rien de mieux que de le faire avec l’une des marques les plus reconnues du secteur, comme la société nord-américaine fondée en 1923. , Hermann Miller. Un nom qui est associé à des modèles raffinés et extrêmement confortables de chaises et fauteuils pour bureaux, bureaux, etc.

Le résultat de cette collaboration est un modèle qu’ils ont baptisé Vantum et que lorsque vous le regardez de face, il commence à vous rappeler ces lignes PS5 stylisées. Il est vrai que la couleur de la sellerie est différente du blanc de la machine Sony, mais le dossier, la façon dont il monte et se termine dans l’appui-tête rappelle cette forme de voile de la console japonaise.

Mais bon, même si ce n’est pas la chaise PS5 officielle et qu’on n’a pas une de ces consoles, on ne va pas se lasser de vouloir acheter un modèle avec les caractéristiques de cette Vantum sponsorisée par Logitech et Herman Miller qui, vend avant tout confort et soin extrême de chacune des parties de notre corps qui entrent en contact avec lui, comme si nous étions dans la cabine d’un Boeing 747 flambant neuf.

le confort avant tout

Comme on dit, cette chaise ne vend pas de lumières LED, ni d’éléments décoratifs dont nous n’allons pas beaucoup profiter lorsque nous nous asseyons dessus, mais plutôt du confort puisqu’elle nous maintient toujours dans la position optimale devant le bureau où nous avons le l’ordinateur ou la console. Cela indique veiller à ce que notre cou reste droit et que la colonne vertébrale soit parfaitement fixée au dossier de la chaise.

Un contrôle de la pression a même été ajouté dans la zone sacro-costale pour les personnes qui se sentent plus à l’aise lorsqu’elles ont une zone de pression qui les oblige à ne pas être projetées dans le fauteuil. Mais ce n’est pas le seul accessoire de contrôle puisqu’on peut aussi calibrer la quantité de balancement, la hauteur de la chaise et des accoudoirs ainsi que leur proximité avec la table. Et, bien sûr, tout le dossier sur lequel nous allons passer des heures chaque jour a été doté d’une surface respirante et d’un appui-tête réglable selon nos besoins.

Si vous pensez en vouloir un, sachez que vous pouvez le commander dès maintenant au prix de 1 288 euros et que vous l’avez en trois combinaisons de couleurs : noir obsidienne, rouge flare et blanc polaire. C’est vrai que c’est une dépense très élevée mais… qui ne préfère pas être à l’aise sachant qu’il a sous le corps une chaise conçue pour durer des années ?