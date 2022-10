Windows 11 (build 25217) arrive sur le canal Insider Program Dev

Nouvelle semaine et nouveau Build disponible sur le canal Dev, le Build 25217, que nous nous sommes déjà empressés d’installer. Cette fois avec la nouveauté dont nous vous avions déjà parlé concernant les Widgets tiers et de nombreuses corrections que nous détaillerons en détail.

Annonce de Windows 11 Insider Preview Build 25217 https://t.co/GHJx7JX9QT — Blogs Windows (@windowsblog) 6 octobre 2022

Quoi de neuf dans Windows 11 build 25217

Les widgets tiers arrivent

La prise en charge des widgets tiers fait partie de la version de WinAppSDK 1.2 Preview 2. L’équipe a travaillé dur pour étendre le tableau de bord Widgets qui a été introduit pour la première fois dans Windows 11 à davantage de développeurs. La plate-forme de widgets tierce partie incluse dans cette version permettra aux développeurs de créer des widgets pour leurs applications Win32 packagées et de les tester localement sur le tableau de bord des widgets de Windows 11.

Nouvelles fonctionnalités:

Les développeurs avec des applications Win32 packagées pourront créer et tester localement des widgets tiers si leur machine s’exécute en mode développeur sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs. Les développeurs devront également être sur la dernière version Insider Preview du Dev Channel pour obtenir la mise à jour nécessaire pour le tableau de bord du widget (version 521.20060.1205.0 ou supérieure). Pour plus d’informations sur les widgets, y compris les conditions préalables, consultez la documentation sur la conception des widgets et la documentation sur le développement des widgets.

Limites connues

Les widgets tiers ne peuvent être testés localement que sur les dernières versions Insider Preview du canal de développement pour cette version d’aperçu. Une fois WinAppSDK 1.2 GA disponible, les utilisateurs des versions publiées de Windows 11 pourront commencer à acheter des widgets tiers via le Microsoft Store pour les versions distribuées de leur application.

La prise en charge des widgets PWA tiers fera également partie d’une future version de Microsoft Edge.

Cloud Hint en chinois simplifié IME

Ils testent des changements qui faciliteront l’écriture de mots sympas, chauds et populaires en chinois simplifié. Les modifications incluent des suggestions de cloud améliorées et une suggestion de recherche intégrée. La suggestion de nuage ajoute le mot le plus pertinent de Bing à la fenêtre des candidats IME. Nous avons mis à jour la logique back-end pour pouvoir offrir des suggestions meilleures et plus fraîches.

La suggestion de recherche intégrée offre des suggestions supplémentaires similaires à ce que vous voyez sur la page de recherche Bing. Vous pouvez insérer une suggestion sous forme de texte ou la rechercher directement dans Bing.

Pour activer ces fonctionnalités, sélectionnez le bouton à droite de la fenêtre du candidat IME. Vous trouverez le bouton Activer.

Changements et améliorations depuis la build 25217

Entrée

Ils commencent à déployer le nouveau clavier Tamil Anjal pour la langue tamoule avec la Build 25179 et à partir d’aujourd’hui, il est disponible pour tous les Windows Insiders sur le Dev Channel. Pour l’ajouter, assurez-vous que Tamil (Singapour), Tamil (Malaisie), Tamil ( Sri Lanka) ou Tamil (Inde) apparaissent dans Paramètres > Heure et langue > Langue et région, puis cliquez sur « … » à côté de la langue, sélectionnez Options de langue et ajoutez Tamil Anjal (QWERTY) à la liste des claviers.

Pour l’instant, ils ont désactivé le nouveau paramètre de clavier tactile qui a commencé à être déployé pour les utilisateurs Windows dans la version 25188. Nous espérons ramener cette fonctionnalité à l’avenir, après avoir affiné la conception. Comme mentionné ci-dessus, les fonctionnalités que nous testons sur les canaux Dev ou Beta peuvent ne pas toujours être livrées.

Corrections de la build 25217

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

REMARQUE : ces correctifs ne s’afficheront que si la barre des tâches optimisée pour les tablettes (documentée ici) est activée sur votre appareil. La barre des tâches optimisée pour les tablettes est toujours en cours de déploiement pour Windows Insiders et n’est pas encore disponible pour tout le monde.

Correction d’un problème où la barre des tâches se repliait parfois lorsqu’elle devait être développée s’il n’y avait pas de fenêtres en cours d’exécution sur le bureau.

Correction d’un problème qui survenait lors de l’utilisation des gestes du bord gauche ou droit, provoquant le chevauchement ou la troncation des widgets ou du centre de notification (respectivement) par la barre des tâches.

Correction d’un problème où la barre des tâches optimisée pour les tablettes plantait explorer.exe lors du basculement entre les applications.

Correction d’un problème où la barre des tâches optimisée pour les tablettes plantait explorer.exe si le débordement du menu déroulant était entré.

les fenêtres

Correction d’un problème où le bouton de fermeture sur les vignettes des fenêtres dans la vue des tâches dessinait légèrement en dehors des limites des vignettes.

Correction d’un problème où lors du passage d’une fenêtre à l’autre dans les dernières versions, vous pouviez voir la totalité de la fenêtre clignoter en noir pour une image lors du rendu.

Correction d’un problème entraînant une qualité vidéo Miracast très lente et saccadée dans les dernières versions malgré une connexion Internet solide.

Mises à jour de la barre d’état système

REMARQUE : Ces correctifs ne s’afficheront que si les mises à jour de la barre d’état système (documentées ici) sont activées sur votre appareil. La barre des tâches optimisée pour les tablettes est toujours en cours de déploiement pour Windows Insiders et n’est pas encore disponible pour tout le monde.

Correction d’un problème permettant aux éléments des paramètres rapides d’être réorganisés au toucher.

Paramètre

Correction d’un problème dans Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés où certains réseaux affichaient la mauvaise vitesse de liaison.

Les autres

Correction d’un problème où le bureau à distance sur les PC ARM64 n’utilisait pas UDP et uniquement TCP de manière inattendue.

Problèmes connus dans la version 25217

Général

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés après la mise à jour vers la dernière version.

Ils enquêtent sur les rapports de quelques applications différentes qui ont commencé à planter dans les dernières versions.

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels divers éléments d’interface disparaissent et réapparaissent parfois.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

La barre des tâches clignote parfois lors du passage du mode bureau au mode tablette.

La barre des tâches prend plus de temps que prévu pour passer à la version tactile optimisée lors du basculement entre la posture du bureau et celle de la tablette.

Lorsque vous utilisez le geste du bord inférieur droit pour afficher les paramètres rapides, la barre des tâches reste parfois bloquée dans l’état développé, au lieu de sortir à l’état réduit.

widget