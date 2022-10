Pourquoi les voitures électriques brûlent en Floride (et pourquoi elles sont difficiles à éteindre)

Selon Tesla, cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour éteindre un incendie dans l’un de ses véhicules. Un problème qui est également lié à la formation des pompiers.

Une intervention de 42 minutes, au cours de laquelle environ 115 000 litres d’eau ont été utilisés. Fin septembre, la vidéo du service d’incendie de Stanford, dans le Connecticut, éteignant une Tesla en feu a soulevé plus d’un doute sur les voitures électriques. Ces dernières années, le principal défi avec les autres véhicules a été sur le thème de l’autonomie : combien de kilomètres une voiture électrique pouvait-elle parcourir avant d’avoir besoin d’un collier de recharge ?

Désormais une Model S peut parcourir jusqu’à 634 kilomètres avant de devoir être rechargée mais le prix à payer a été de remplir toute la structure du véhicule avec des batteries au lithium, des modules qui une fois incendiés sont alors très difficiles à éteindre. Le problème est connu, mais il n’est pas facile à résoudre. C’est pourquoi Jimmy Patronis, un responsable de l’État de Floride, a tiré la sonnette d’alarme sur les incendies spontanés impliquant des voitures électriques endommagées par l’ouragan Ian.

«Il y a beaucoup de véhicules électriques handicapés Ian. Lorsque ces batteries se corrodent, les incendies se déclenchent », a écrit Patronis sur Twitter. « C’est un nouveau défi auquel nos pompiers n’ont jamais été confrontés auparavant. Du moins à ce type d’échelle. » Ian explique également qu’il faudrait penser à une formation spécifique pour ceux qui travaillent avec ces moyens : faire en sorte que ces feux soient éteints rapidement et sans encombre « .

Que se passe-t-il lorsqu’une voiture électrique brûle ?

Les batteries lithium-ion ne s’éteignent pas avec quelques litres d’eau. Ils peuvent brûler à cause de causes externes, telles que des incendies de véhicules ou de structures à proximité. Ils peuvent brûler à cause de causes internes, telles qu’un dysfonctionnement ou de la corrosion (comme l’a expliqué Patronis). Mais lorsque les flammes commencent à se propager, les éteindre devient compliqué. A tel point qu’en mars dernier l’ingénieur Michele Mazzaro des pompiers expliquait au magazine Sicurato qu’en Italie une réglementation est en cours d’évaluation pour les interdire dans les parkings souterrains.

Les batteries de ces véhicules sont divisées en petites cellules. Lorsqu’ils prennent feu, la première chose à faire est d’essayer de les refroidir, mais le feu peut toujours passer d’une cellule à l’autre, en continuant à se régénérer. Tesla elle-même reconnaît que cela peut prendre jusqu’à 24 heures pour apprivoiser une batterie en feu. D’autres constructeurs recommandent de placer le véhicule directement dans une baignoire pleine d’eau, ce qui n’est pas toujours facile à réaliser.

Les voitures électriques s’enflamment-elles toutes seules ?

Les données sont encore rares. Malgré les incitations, la baisse des prix et une plus grande offre de modèles, il n’y a toujours pas assez de chiffres pour estimer le risque réel d’incendie de la voiture électrique. En janvier 2021, le National Transportation Safety Board, le Bureau of Transportation Statistics et la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis ont publié une première recherche pour cartographier le phénomène.

La tête du classement pour le nombre d’incendies par rapport aux véhicules sur la route a été conquise par les voitures hybrides qui ont un taux d’incendie de 3 474 voitures pour 100 000 voitures vendues. Les voitures à essence occupent la deuxième place, avec 1 530 véhicules en feu pour 100 000 voitures vendues. La cadence de tir des voitures électriques atteint 25 véhicules brûlés pour 100 000 voitures vendues. Les données tiennent compte à la fois des incendies spontanés et de ceux qui surviennent après un accident.