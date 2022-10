Voici un premier aperçu du prochain film Super Mario Bros.

Nintendo travaille sur un projet de film Super Mario Bros. depuis au moins 2017, et aujourd’hui, il a lancé la première bande-annonce du film au New York Comic-Con.

Actuellement en post-production et prévu pour une sortie le 7 avril 2023, le prochain film d’animation est cofinancé par Universal Pictures et Nintendo et a travaillé aux côtés d’Illumination, mieux connu pour les franchises Despicable Me, Sing et The Secret Life of Pets.

L’intrigue est donnée : un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, essayant de sauver une princesse capturée. Fait amusant – le premier Super Mario Bros. a été le premier film basé sur une franchise de jeux vidéo. Il a reçu un mauvais accueil de la part des critiques et n’a obtenu qu’un score de 28% sur Rotten Tomatoes. Contrairement au film original de Super Mario Bros. de 1993, le nouveau sera animé.

L’animation a tout un casting, dont Chris Pratt dans le rôle de Mario. La princesse Peach sera exprimée par Anya Taylor-Joy, mieux connue pour The Queen’s Gambit. Il fait toujours beau à Philadelphie Charlie Day assume le rôle de Luigi, Jack Black sera Bowser et Keegan-Michael Key sera la voix de Toad.

Attendez-vous à entendre Donkey Kong émettre le rire de Seth Rogan, Fred Armisen sera Cranky Kong, Kevin Michael Richardson (le nouveau Dr Hibbert des Simpsons) sera Kamek et Spike sera exprimé par Sebastian Maniscalco. De plus, Charles Martinet, qui a exprimé Mario, Luigi et Waluigi, apparaîtra dans des « camées surprises » dans le film.

La bande-annonce a l’air très amusante et après une série de films d’animation à succès (y compris des adaptations comme Sonic), cela semble déjà être un blockbuster garanti.