Google Pixel 7 Pro : prix stable et super zoom

Google a présenté sa nouvelle génération de smartphones, les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Fondamentalement, les smartphones restent fidèles à la conception des pixels, mais apportent quelques innovations dans le logiciel et le matériel. Dans la série Pixel 7, par exemple, le processeur Tensor de deuxième génération de Google est installé pour la première fois. Et surtout les caméras, Google veut les avoir améliorées.

Contenu:

Vous pouvez obtenir un premier aperçu à l’aide de notre tableau :

caractéristique Pixel 7 Pro pixels 7 filtrer 6,7 pouces, QDH+, jusqu’à 120 Hertz 6,3 pouces, FDH+, jusqu’à 90 Hertz caméra Grand angle 50MP

Téléobjectif 48MP (5x)

Ultra grand angle 12 MP Grand angle 50MP

Ultra grand angle 12 MP caméra frontale 10.8MP 10.8MP processeur Google Tenseur G2 Google Tenseur G2 RAM. 12 Go 8 Go Stockage 265 Go / 128 Go 256 Go / 128 Go batterie 5 000 mAh 4 335 mAh Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale Oui Oui puce de sécurité Titane M2 Titane M2 Couleurs Obsidienne, Noisette, Neige Obsidienne, Citronnelle, Neige système opérateur Android 13 Android 13

Conception et première impression

En termes de design, Google reste fidèle au langage de conception de la série avec le Pixel 7. Cela se caractérise principalement par le dos simple avec le G au milieu et la bosse de l’appareil photo, qui s’étend horizontalement sur le smartphone dans la zone supérieure.

Dans les modèles de la série Pixel 7, cependant, la bosse n’est plus complètement sombre. Il est beaucoup plus clair et définit la couleur d’accent pour la nuance respective. Cela rend également visibles les encoches des objectifs de la caméra. Il s’agit d’une encoche à double objectif légèrement plus large sur le Pixel 7, le modèle Pro ajoutant un autre objectif avec sa propre encoche.

Google conserve le design familier, mais met de nouveaux accents qui distinguent clairement les deux générations l’une de l’autre. Vous pouvez obtenir les deux modèles en trois couleurs différentes. Les deux modèles ont en commun les couleurs Obsidian et Snow ; vous pouvez également obtenir le 7 Pro en Hazel, tandis que le Pixel 7 est disponible en Lemongrass.

Les nouveaux Pixels s’harmonisent bien avec les autres appareils Google. Photo : Google

performances et stockage

La puce Google Tensor G2 fonctionne dans les deux nouveaux smartphones. Il s’agit du propre processeur de smartphone de deuxième génération de Google, installé pour la première fois dans le Pixel 7. Cette génération est légèrement plus puissante que la première puce Tensor qui fonctionnait dans le Pixel 6. Selon les premiers benchmarks, il devrait offrir 10% de performances en plus dans les tâches quotidiennes.

L’unité graphique de la puce apporterait une augmentation des performances de 20%, ce qui devrait être perceptible dans les jeux ou le montage vidéo. En matière de stockage, le modèle Pro a l’avantage, du moins en matière de stockage à court terme. Vous obtenez 12 Go de RAM avec le Pixel 7 Pro, tandis que vous obtenez 8 Go avec le Pixel 7.

La mémoire de données est de la même taille pour les deux modèles. Ici, vous avez le choix entre 128 ou 256 gigaoctets. La puce Titan M2 et un service VPN intégré et gratuit devraient assurer la sécurité de vos données.

Le nouveau processeur Tensor apporte plus de performances. Photo : Google

système d’affichage et de caméra

Les affichages des deux nouveaux pixels montrent des différences assez importantes – littéralement. Le 7 Pro a un écran de 6,7 pouces, tandis que le Pixel 7 n’a que 6,3 pouces. La résolution est également différente. La version Pro obtient une résolution Quad HD+ élevée, tandis que le Pixel 7 n’a que Full HD+.

Le modèle Pro a également l’avantage en termes de taux de rafraîchissement. Ici, vous obtenez 120 Hertz, contre un maximum de 90 Hertz avec le petit frère.

Google a imité le système de caméra très apprécié des Pixel 6 et 6 Pro pour les modèles successeurs. Le type d’objectif et son nombre de mégapixels est identique dans le comparatif générationnel. Avec le 7 Pro, vous obtenez un objectif grand angle 50MP, un téléobjectif 48MP et un appareil photo ultra-large 12MP. Avec le Pixel 7, vous vous passerez du téléobjectif. Les caméras peuvent enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Seule la caméra frontale a un nouvel objectif. Ici, le nombre de mégapixels est passé de 11,1 à 10,8 – ce qui en dit bien sûr peu sur la qualité. Selon Google, cela a augmenté : la caméra frontale devrait désormais pouvoir reconnaître votre visage beaucoup plus rapidement et de manière plus fiable et ainsi déverrouiller le smartphone.

Pour les gros plans, Google promet un focus macro sur le 7 Pro et un zoom optique 5x. Un zoom numérique haute résolution 30x est également possible. Avec le Pixel 7, le zoom numérique est limité à 8x et le zoom optique est supprimé. Lors de la présentation des deux téléphones, Google précise qu’il utilise une technique appelée « Super Résolution » pour augmenter significativement la qualité du zoom numérique. Nous sommes très curieux de voir si cela fonctionne réellement.

caractéristiques de la caméra

Google a introduit quelques fonctionnalités supplémentaires pour vous aider à prendre de meilleures photos. Par exemple, le Pixel 7 peut aider les personnes aveugles à prendre un selfie. Pour ce faire, le smartphone parle à l’utilisateur et lui indique comment il doit déplacer le smartphone pour être parfaitement visible sur la photo. Pixel signale alors quand la photo a été prise.

Si la photo est floue, les téléphones Google Pixel peuvent utiliser une fonctionnalité appelée « Unblur ». Cela accentue une image floue à l’aide du processeur Tensor. Bien sûr, vous pouvez également utiliser le nouveau pixel pour supprimer le contenu indésirable de vos photos, comme les étrangers.

Prix ​​et disponibilité

L’inflation ne semble pas avoir durement frappé Google, puisque le prix des deux nouveaux smartphones est presque le même que le prix de départ de la génération précédente. Seul le Pixel 7 commence à environ 50 $ de plus, à partir de 649 $, tandis que vous pouvez obtenir le Pixel 7 Pro à partir de 899 $. Les deux modèles bénéficient de mises à jour de sécurité pendant cinq ans.

Google offre même aux pré-commandes une Pixel Watch lorsqu’ils achètent un téléphone Pixel. Google est non seulement en concurrence sur le plan conceptuel avec l’actuel iPhone 14 Pro (Max) d’Apple, mais réduit également considérablement le concurrent en termes de prix.

Photo de couverture : Google