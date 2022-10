Cette manette modulaire Victrix BFG Pro PC/PlayStation est incroyablement personnalisable

Quelque chose à espérer : l’utilisation d’un contrôleur de console plutôt qu’un combo souris/clavier pour nos jeux PC peut, dans certains cas, améliorer considérablement l’expérience – parfois ils sont une nécessité – mais leur utilisation s’accompagne souvent de limitations, telles qu’un manque de personnalisation. Mais ce n’est pas un problème avec le contrôleur Victrix BFG Pro.

La sous-marque PDP Victrix est connue pour ses contrôleurs haut de gamme, tels que les Pro FS Arcade Fight Sticks et le Gambit Dual Core Tournament Controller pour PC et Xbox. En décembre, la société lancera le Victrix BFG Pro Controller, un contrôleur à 180 $ pour PC (X-Input), PS4 et PS5.

Payer près de 200 $ pour un contrôleur n’est pas une petite dépense, mais le prochain appareil de Victrix est non seulement sous licence officielle de Sony Interactive Entertainment, mais aussi incroyablement modulaire et personnalisable.

La disposition par défaut du contrôleur est très similaire à celle de la PlayStation : deux sticks analogiques en bas, un pavé tactile à gauche et les boutons carré, cercle, triangle et X à droite. Mais les modules peuvent être inversés ou modifiés à l’aide du tournevis hexagonal inclus selon les préférences du joueur.

Faire pivoter le module de gauche pour placer le stick en haut le fera ressembler davantage à un contrôleur Xbox. Le produit de Victrix sera probablement convaincant pour les fans de jeux de combat, grâce à la section à six boutons de style bâton de combat qui peut remplacer le bon module.

Si cela ne vous suffit pas, il existe également trois styles différents de D-pad : celui en forme de diamant de Victrix, un d-Pad classique de style PlayStation ou un avec huit entrées qui ressemble plus à la Xbox. Il est également livré avec des bâtons plus courts et plus longs et des portes de bâton interchangeables pour des mouvements plus précis.

Ailleurs, le Pro BFG, qui peut être utilisé avec fil (USB-C) ou sans fil, dispose de déclencheurs d’embrayage multipositions qui peuvent être personnalisés avec cinq points d’arrêt différents, bien qu’ils ne soient pas grondants ou adaptatifs comme les contrôleurs PS5. Il dispose également d’une socket casque 3,5 mm et de poignées avant/arrière caoutchoutées.

Les utilisateurs peuvent également configurer les boutons du contrôleur et les paramètres d’égalisation à l’aide du logiciel gratuit Victrix Control Hub. Jusqu’à trois profils audio et trois profils de bouton peuvent être enregistrés et commutés à la volée à l’aide du bouton de profil.

Le Pro BFG peut être précommandé maintenant pour 179,99 $ avant son lancement en décembre.