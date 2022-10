Facile. Intelligent. Toujours à la maison. La sécurité toujours en vue avec EZVIZ

Avec les caméras de sécurité IP intelligentes, vous pouvez protéger votre maison et augmenter votre sentiment de sécurité. Lors de l’utilisation d’une caméra de sécurité, les aspects suivants sont importants (parmi beaucoup d’autres choses) : mise en service simple, fonctionnalité suffisante et possibilité de sauvegarder les enregistrements sur une carte mémoire ou dans le cloud.

Postulez maintenant en tant que testeur pour une caméra de sécurité EZVIZ et gardez un œil sur tout ce qui est important pour vous. Nous vous proposons trois modèles différents :

Test d’une caméra de sécurité EZVIZ TY1 pour Netcost-security.fr

Avec la caméra Wi-Fi domestique intelligente panoramique et inclinable EZVIZ TY1, vous pouvez facilement surveiller toute la pièce. Il dispose d’un champ de vision à 360 degrés et d’une fonction de suivi de mouvement intelligent. Grâce au mode vision nocturne, vous pouvez garder un œil sur tout avec la caméra 1080p, même dans l’obscurité. De plus, EZVIZ a intégré une fonction d’interphone audio bidirectionnel dans le TY1, qui peut être utilisée pour dissuader les visiteurs indésirables. Les enregistrements de la caméra peuvent être sauvegardés soit dans le cloud, soit sur une carte mémoire micro SD d’une capacité allant jusqu’à 256 Go.

Devenez testeur* d’une caméra de sécurité EZVIZ C6W :

La caméra WiFi panoramique et inclinable EZVIZ C6W Smart Home vous offre non seulement une protection professionnelle pour surveiller de grandes surfaces dans la maison – avec son design rond inhabituel, elle est également très belle. La caméra élégante enregistre en résolution 2K et suit automatiquement les mouvements avec un zoom automatique 4x. Une fonction de détection de personne a également été intégrée, ainsi qu’une vue panoramique à 360 degrés et l’option de vision nocturne assistée par infrarouge. En liaison avec l’application EZVIZ sur le smartphone, la caméra peut également être utilisée pour communiquer grâce à l’audio bidirectionnel, de sorte que vous puissiez parler comme un appel téléphonique normal ou calmer votre animal de compagnie à la maison avec votre voix – simplement toujours à la maison !

Sécurité en extérieur avec EZVIZ eLife 2K+ (BC1C) :

L’EZVIZ eLife 2K+ est une caméra domestique intelligente autonome qui offre une autonomie allant jusqu’à 270 jours avec sa batterie de 10 400 mAh. Grâce à son installation simple (elle se fixe sur des surfaces métalliques à l’aide d’un aimant) et à sa qualité vidéo 2K+ d’une netteté remarquable, la caméra offre une protection fiable. Les cartes mémoire coûteuses ne sont pas non plus nécessaires pour la caméra de sécurité eLife 2K+, car le fabricant a intégré une mémoire eMMC de 32 Go. Avec deux phares intégrés, la caméra peut produire des images aux couleurs vives même dans l’obscurité totale ou les utiliser pour dissuader les invités non invités. Les autres points forts sont la reconnaissance de personne intelligente et contrôlée par l’IA, qui réduit les fausses alarmes et la possibilité d’enregistrer des messages vocaux individuels pour saluer ou dissuader. Grâce à la fonction audio bidirectionnelle supplémentaire, vous pouvez également voir, entendre et parler à vos visiteurs à tout moment.

Et c’est ainsi que vous devenez testeur* dans une caméra de sécurité EZVIZ chez Netcost-security.fr

Netcost-security.fr et EZVIZ donnent chacun deux exemples des caméras suivantes aux testeurs : TY1, C6W et eLife 2K+. Postulez d’ici le dimanche 09 octobre 2022, 20h00 avec un commentaire sous cet article de blog et dites-nous quelle caméra vous souhaitez tester. En semaine 41, notre fée chanceuse tire les testeurs et les prévient. Si vous êtes sélectionné en tant que testeur et que vous créez ensuite un rapport de test pour la page de détail du produit pour nous dans un certain délai, vous pouvez conserver le produit par la suite.

Nous souhaitons bonne chance!

Conditions de participation

