L’application Disney+ PlayStation 5 reçoit enfin le 4K HDR

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Beaucoup peuvent trouver surprenant que pendant près de deux ans, l’application Disney + pour la PlayStation 5 se soit limitée au streaming en 1080p. Le problème était dû à une bizarrerie unique dans la façon dont la console Sony gère la rétrocompatibilité pour les applications de streaming transférées depuis la PlayStation 4.

Cette semaine, Disney a publié une mise à jour apportant la compatibilité 4K HDR à la version PlayStation 5 de l’application Disney+. La PS5 a été l’un des derniers appareils à ne pas avoir cette capacité pour le service, et Disney+ est l’un des derniers services à recevoir 4K HDR sur la console.

Disney + sur PS5 ne se mettra pas à jour automatiquement pour ajouter 4K HDR car la société a lancé une toute nouvelle application appelée « Disney + (PS5) ». Les utilisateurs peuvent l’installer en sélectionnant l’onglet Média sur l’écran d’accueil, puis en choisissant Toutes les applications.

Si les utilisateurs ont l’ancienne application, la nouvelle version doit apparaître avec un marqueur de téléchargement sur l’icône. Son installation transfère automatiquement toutes les informations de connexion de l’ancien Disney+.

Les abonnés à Disney + avec le hardware et l’affichage appropriés peuvent commencer à diffuser en 4K HDR sans frais supplémentaires, tandis que Netflix facture des frais supplémentaires pour ces fonctionnalités. YouTube permet à tous les utilisateurs de regarder des vidéos en 4K, mais le service a commencé à tester l’idée de verrouiller l’UHD derrière son abonnement premium.

Disney + limitait auparavant les utilisateurs de PS5 à 1080p car l’ancienne application était une application PlayStation 4 fonctionnant en mode de compatibilité descendante (le seul endroit confirmant cela est la section « Téléchargements/Téléchargements » du menu PS5). D’autres services comme Netflix, HBO Max et Amazon Prime Video ont déjà des applications natives PS5 qui prennent en charge 4K HDR, tandis que Hulu est toujours à la traîne.

Curieusement, Netflix, Prime Video et YouTube prenaient déjà en charge le 4K HDR sur la PlayStation 4 Pro. Pendant ce temps, depuis la Xbox One S (qui ne peut jouer qu’en 1080p), chaque console Xbox a activé le streaming 4K HDR. D’autres décodeurs comme le Roku ou l’Apple TV peuvent toujours fournir de meilleures fonctionnalités HDR et Dolby Vision que les consoles de jeux tout en utilisant moins de watts.

Sur les PC Windows, seuls YouTube et Netflix autorisent le streaming 4K HDR. Netflix prend en charge la fonctionnalité de son application Windows Store et du navigateur Microsoft Edge après avoir acheté des extensions vidéo HEVC dans le Windows Store pour 1 $. Malheureusement, aucun des autres services n’a indiqué son intention de prendre en charge le streaming 4K sur PC.

Disney a également apporté le streaming 4K HDR à son application Star + PS5 pour les utilisateurs d’Amérique latine. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Star+ diffuse du contenu de Disney, FX, National Geographic, ESPN et d’autres réseaux vers l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Pérou, Panama, Paraguay, Uruguay et Venezuela.