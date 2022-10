Ce yacht de luxe de 25 millions de dollars peut se transformer en sous-marin

En un mot : le fabricant néerlandais de submersibles U-Boat Worx espère que sa prochaine création plaira aux amateurs de voile et aux explorateurs sous-marins. Il offre vraiment le meilleur des deux mondes, mais seulement si vous avez suffisamment de poches.

Le Nautilus est un superyacht sous-marin de 1 250 tonnes et 37,5 mètres. Dévoilé au récent Monaco Yacht Show, le navire peut fonctionner à la fois comme un yacht sur l’eau et comme un submersible. En mode yacht, le Nautilus offre un grand bain de soleil, une piscine d’eau douce, un bar et une table à manger.

À l’intérieur, vous trouverez un coin repas et salon de 50 mètres carrés avec quatre fenêtres circulaires mesurant près de quatre mètres de diamètre chacune. Le plan prévoit également une cabine principale, quatre cabines supplémentaires et des dortoirs pouvant accueillir jusqu’à six membres d’équipage. Une cuisine complète facilite la préparation et la cuisson des repas, au-dessus ou au-dessous de l’eau. L’aménagement intérieur peut être entièrement personnalisé pour répondre aux besoins et aux désirs spécifiques d’un client.

Le diesel-électrique aura une cote de profondeur de 200 mètres (environ 656 pieds), une vitesse de croisière en surface de neuf nœuds et une vitesse sous-marine de quatre nœuds. Le navire peut rester sous l’eau jusqu’à quatre jours à la fois, avec une endurance sous-marine à vitesse de croisière fixée à six heures. Une annexe, l’Aronnax, est rangée sous le pont arrière.

Le mal de mer et les conditions météorologiques dangereuses deviendront probablement une préoccupation du passé pour les propriétaires. Comme le note le fondateur de U-Boat Worx, Bert Houtman, si la mer devient trop agitée, plongez simplement et continuez votre voyage confortablement.

U-Boat Worx est un leader sur le marché des petits sous-marins avec une gamme de véhicules sous-marins personnels disponibles pour le public acheteur. Bien qu’elle ne soit pas encore vraiment bon marché, la série Nemo commence à 545 000 euros et peut accueillir deux passagers jusqu’à une profondeur de 100 mètres, soit environ 330 pieds.

Le U-Boat Work Nautilus démarre à 25 millions d’euros, un chiffre qui grimpera sans aucun doute une fois les personnalisations prises en compte. Les commandes devraient être prêtes dans les 30 mois, nous dit-on.