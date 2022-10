La guerre des échecs continue : une enquête révèle que Niemann a triché dans plus de 100 jeux en ligne

Le rapport de Chess.com montre que le jeune prodige des échecs a joué salement dans d’innombrables parties, y compris pour gagner des prix en argent.

Icarien contemporain, Hans Niemann ne voulait pas défier le soleil, mais le champion du monde Magnus Carlsen. Maintenant, ça tombe et ça va devenir terrible. D’autre part, nous parlons d’échecs : le jeu le plus violent du monde. L’enquête sur la plate-forme d’échecs en ligne Chess.com a révélé que Niemann, un jeune prodige qui a battu Carlsen dans un jeu en direct, aurait triché dans plus de 100 jeux en ligne.

C’est maintenant une saga. Trahison, vengeance, factions. D’un côté Carlsen, champion incontesté, de l’autre Niemann, la nouvelle promesse qui a gravi les échelons en courant, peut-être trop. Pour retracer tout ce qui s’est passé, nous laissons ici notre reconstitution de l’un des pires scandales du monde des échecs.

« Dans l’ensemble, nous avons constaté que Hans avait probablement triché dans plus de 100 parties d’échecs en ligne, y compris plusieurs événements avec prix en argent », indique le rapport de 72 pages de Chess.com qui a analysé toutes les parties de Niemann sur le site. La dernière fraude semble remonter à 2020. Chess.com a banni le joueur pour son comportement.

La défaite de Carlesn à Saint-Louis

Tout commence le 4 septembre dans une ville du Missouri, St. Louis, où se déroule la Sinquefield Cup. Magnus Carlsen est assis en face de Hans Niemann. Puis quelque chose se passe, Carlsen prend sa retraite. Ce n’est jamais arrivé. Dans les compétitions, comme la Sinquefield Cup, vous savez, vous ne quittez pas la table sauf pour des raisons de santé. Le mystère est de courte durée. Le lendemain de Carlsen sur Twitter poste une interview sans équivoque de Mourinho qui dit « Si je parle, je me retrouve dans de gros ennuis. Gros, gros soucis ». Le Grand Maître pointe du doigt Niemann, selon lui il a triché.

Hans Niemann n’est en fait pas propre. Il a joué sale dans le passé. « Une fois à 12 ans, l’autre à 16 ans, lors de parties en ligne sur Chess.com », avoue-t-il, « je n’ai triché que pour améliorer le classement et jouer avec des adversaires plus forts. » Déclaration à marquer, car elle est justement démentie par la dernière enquête Chess.com.

Cela ne s’arrête pas là. Seize jours plus tard, à la Julius Baer Generation Cup, les deux s’affrontent à nouveau. Cette fois connecté sur la plateforme d’échecs virtuelle Chess24. Le cheval noir du champion du monde passe en F6. C’est le seul coup de son jeu, puis il abandonne. Encore. Quittez le tableau et éteignez la caméra. Carlsen tient à souligner ses allégations.

Le monde des échecs est divisé

Faites une chasse aux sorcières, le monde des échecs prend parti, des deux côtés. Nous essayons de comprendre comment Niemann a triché. Des dispositifs vibrants dans les semelles de chaussures connectés à un moteur d’échecs numérique, aux boules anales qui transmettraient des suggestions via le code morse. Bref, tout le monde travaille d’arrache-pied pour comprendre comment un jeune de 19 ans entré dans le top 100 du classement mondial il y a quelques mois a fait pour battre le champion incontesté depuis 2013.

Une demi-victoire

Le problème est alors ailleurs. Tricher sur l’échiquier, en direct, est pratiquement impossible. En ligne, c’est une toute autre histoire. Et en fait, à partir de l’accusation de Carlsen, l’enquête Chess.com le prouve. Le site a immédiatement remarqué des « anomalies » dans le taux d’amélioration de Niemann. En deux ans, il a gravi les échelons. De la position 800, il est entré dans le top 50. « La croissance la plus rapide de l’histoire moderne jamais enregistrée », explique le site.Le rapport contredit également les déclarations faites par Niemann en réponse à l’accusation de Carlsen.

En fait, il semble qu’il ait triché même après l’âge de 16 ans et pas seulement pour pouvoir jouer avec des adversaires plus expérimentés. Chess.com a également signalé des irrégularités dans les jeux avec des prix en espèces. Une analyse statistique des jeux over-the-board de Niemann par le professeur Kenneth Regan, considéré comme le plus grand expert mondial des escroqueries aux échecs, n’a trouvé aucune injustice dans le jeu. Au moins contre Carlsen, Niemann, il a joué propre.