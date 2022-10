Ce CASIO G-Shock est indestructible et coûte 4 000 euros

La gamme G-Shock de Casio est conçue pour les plus aventureux. Ce sont des montres très bien construites, avec de bons matériaux et une finition très professionnelle. Elles sont toutes vendues comme des montres indestructibles, mais de toutes, il y en a une que vous ne pourriez pas casser même si vous l’essayiez. Nous parlons de la Casio G-Shock MRG-B5000, une montre pratiquement blindée que la marque japonaise utilise comme conférence pour montrer au monde sa qualité.

Un fleuron à 4 000 euros

Le G-Shock MRG-B5000 est basé sur le G-Shock original. Elle est entièrement fabriquée au Japon, et utilise le meilleur procédé de fabrication de la marque pour obtenir un produit indestructible, bien au-delà des montres robustes que nous connaissons déjà.

Le boîtier et la lunette du MRG-B5000 sont fabriqués à partir de l’un des alliages de titane les plus durs disponibles, le Ti64. La lunette est composée de 25 éléments différents, tous polis individuellement pour une texture et un niveau de finition parfaits. Le dessus de la lunette est en Cobarion, un alliage cobalt-chrome déposé. Le matériau est quatre fois plus difficile à rayer que le titane lui-même.

Le bracelet de la montre est également en titane, mais à partir de l’alliage DAT55G, un métal beaucoup plus malléable qui est trois fois plus dur que le titane pur. Et ça ne s’arrête pas là. Toute la structure de la montre est dotée de ressorts et de pare-chocs en silicone pour assurer une bonne absorption des chocs. Le module MR-G est plaqué or. Allez, ils n’ont pas lésiné sur les matériaux. La version MRG-B500B est recouverte d’un matériau en carbone de type diamant, et certaines parties de son cadran font directement référence au G-Shock original.

Il a également des fonctionnalités intelligentes

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une smartwatch en tant que telle, cette montre dispose de Mobile Link, un moyen de relier la G-Shock à un smartphone. Grâce à cela, le G-Shock peut synchroniser l’heure de 300 villes à travers le monde, définir des rappels, trouver notre téléphone portable ou vérifier l’état de la montre elle-même.

Masi, celui-ci est incassable

Mettre sur une fiche technique que le MRG-B5000 peut supporter une pression de 200 bars ou même être frappé avec un marteau sans dommage ne serait pas très amusant. Pour cette raison, les Japonais ont préféré donner à cet appareil une bonne raclée pour montrer qu’on ne pouvait pas le casser même intentionnellement.

Dans la vidéo promotionnelle de Casio, le G-Shock est soumis à une plongée de 200 mètres, est projeté au sol à grande vitesse et est même frappé par un énorme marteau. La montre vole dans les airs, mais lorsqu’elle est ramassée au sol, elle ne semble pas avoir une seule égratignure.

La montre passe également d’autres tests un peu étranges sans sourciller. Le MRG-B5000 supporte sans problème le passage d’un courant électrique, et ne s’abîme pas du tout en passant une polisseuse sur la bande.

Cette G-Shock est conçue pour être une montre qui dure toute une vie. Sachant qu’il dispose d’une recharge solaire, dans le meilleur des cas, il ne sera même pas nécessaire de l’ouvrir pour remplacer la batterie.