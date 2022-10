Tesla abandonne les capteurs à ultrasons des nouveaux véhicules alors qu’il passe à Tesla Vision avec caméra uniquement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Tesla a annoncé qu’elle supprimait progressivement les capteurs à ultrasons de ses véhicules dans le cadre du passage à Tesla Vision, son système de driver automatique basé sur une caméra. Cette décision indique que la fonction d’assistance au driver n’utilisera que la vision par ordinateur basée sur une caméra plutôt qu’un mélange de radars et de caméras.

Tesla écrit que la société a commencé la transition vers Tesla Vision en supprimant le radar du modèle 3 et du modèle Y l’année dernière, suivi du modèle S et du modèle X en 2022. Le géant des véhicules électriques affirme que par rapport aux véhicules équipés de radar, le modèle 3 et le modèle Les voitures Y équipées de Tesla Vision ont maintenu ou amélioré leurs cotes de sécurité active aux États-Unis et en Europe. Ils sont également plus performants dans l’intervention de freinage automatique d’urgence (AEB) pour piétons.

Tesla explique qu’il a maintenant décidé de supprimer également les capteurs à ultrasons du driver automatique, en commençant par les nouveaux véhicules Model 3 et Model Y vendus en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et à Taïwan. Les nouveaux véhicules Model S et Model X perdront les capteurs à ultrasons l’année prochaine.

Comme l’a noté Elektrek, Tesla utilisait à l’origine huit caméras, un radar orienté vers l’avant et plusieurs capteurs à ultrasons pour le driver automatique. Suite à la suppression des radars et des capteurs à ultrasons, les nouveaux véhicules s’appuieront uniquement sur la caméra Tesla Vision pour leurs fonctions d’assistance à la conduite.

Tesla affirme que la transition n’affecte pas les cotes de sécurité en cas de collision. Il note cependant que les véhicules non équipés des capteurs seront livrés avec certaines fonctionnalités temporairement limitées ou inactives : Park Assist, Autopark, Summon et Smart Summon. Ceux-ci seront entièrement restaurés via des mises à jour logicielles en direct une fois que les systèmes basés sur la caméra fonctionneront aussi bien que les véhicules actuels. La suppression du radar l’année dernière a également entraîné la limitation de certaines fonctionnalités, notamment la vitesse de guidage automatique de Tesla Vision limitée à 75 mph, mais elles ont depuis été restaurées.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le passage à un système de caméra uniquement, plutôt qu’un mélange de LIDAR, de radar et de caméras utilisé par les systèmes d’assistance à la conduite d’autres fabricants, est dû au fait que les routes sont conçues pour les humains qui naviguent en utilisant uniquement leur vision, donc les voitures devraient pouvoir conduire uniquement avec des caméras.