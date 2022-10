Pourquoi le piratage de la PS5 ne veut encore rien dire

C’est une coutume qui nous hante dans le monde des jeux vidéo depuis des temps immémoriaux, pratiquement depuis que les consoles ont un système d’exploitation interne et que les pirates disposent d’outils pour attaquer la sécurité développés par SEGA, Nintendo, Microsoft ou, comme dans ce cas, Sony. Le fait est que la PlayStation 5 a été piratée, même s’il ne reste plus qu’à voir l’importance qu’elle aura dans un avenir proche.

Un hack qui ne va pas plus loin

Comme nous le disons, affirmer qu’une console a été piratée n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours, car cela indique que la première pierre est posée pour construire sur cette faille de sécurité qu’un bâtiment plus ambitieux a été exploité qui se trouve évidemment avoir la possibilité pour charger des jeux non signés. En d’autres termes, les portes seraient ouvertes pour pouvoir télécharger une version du PlayStation Store, par exemple, et l’exécuter sans l’autorisation des Japonais.

Maintenant, le fait que nous soyons dans les premiers mètres de ce chemin n’indique pas que la PS5 va charger ces jeux du jour au lendemain car, comme ils l’expliquent dans certaines pages où ce qui a été réalisé au cours des dernières heures autour de ce jailbreak de la console, aucun code ne peut encore être exécuté. Ce qui le rend hors de propos pour un utilisateur qui souhaite remplir sa console de jeux vidéo piratés.

lance mcdonald @manfightdragon C’est beau. La PlayStation 5 a été jailbreakée. 03 octobre 2022 • 04:57

Ce qu’ont réussi les équipes travaillant sur le jailbreak PS5, c’est de casser le firmware 4.03 de la console pour, comme le disent les responsables, permettre « à cet exploit de nous donner un accès en lecture/écriture, mais pas d’exécution ! Cela indique qu’il n’y a aucune possibilité de charger et d’exécuter des binaires pour le moment […] Cependant, l’implémentation actuelle permet la configuration de débogage. »

Voulez-vous pirater votre console ?

Comme nous vous le disons, toutes les consoles qui sont arrivées sur le marché au cours des 22 dernières années ont subi des exploits de toutes sortes, plus ou moins et selon leur popularité, mais dans le cas de la PS5, il existe plusieurs scénarios qui font pratiquement impossible pour un utilisateur moyen d’être enclin à casser le logiciel de sa machine : d’une part il y a la rareté des consoles qui nous empêcherait d’avoir un remplacement rapidement en cas de brick (et un code erreur quasi instantanément), et d’autre part d’un autre côté, l’écosystème du jeu vidéo en ligne nous empêche d’essayer quelque chose comme ça.

Tout le monde sait que lorsqu’un système d’exploitation d’une console comme celle-ci est exploité, la première victime est l’accès à la boutique numérique et aux services en ligne, ce qui nous déconnecte automatiquement du monde entier. Sony contrôle les exigences qu’une PS5 doit remplir pour entrer dans le PlayStation Store ou le PlayStation Network, et une machine modifiée n’a pas trop de bulletins de vote pour se faufiler sans se faire remarquer, ce qui conduirait vraisemblablement à une interdiction instantanée du compte PSN associé.

Donc, pour l’instant, il est très bon de s’en tenir au titre « La PS5 a été piratée ». Mais aujourd’hui, en ce qui nous touche vraiment nous utilisateurs, c’est autant affirmer qu’avec lui on pourrait atterrir sur Mars.