CD Projekt Red confirme la suite de Cyberpunk 2077 et cinq autres jeux Witcher

En bref : CD Projekt Red (RED 2.0) a confirmé qu’un Cyberpunk 2077 est définitivement sur la table. Cependant, cela pourrait prendre un peu de temps car il semble que la priorité du studio soit une nouvelle trilogie Witcher. Le développeur polonais a déjà déclaré qu’il prévoyait de faire fonctionner des équipes simultanées sur les deux IP. Nous pourrions donc voir un remaniement dans l’ordre de lancement de ses prochains jeux.

En 2021, CD Projekt Red a restructuré ses studios pour lui permettre de travailler sur plusieurs titres simultanément. Il a surnommé le plan « RED 2.0 » et a promis qu’il aurait des équipes travaillant en tandem sur ses deux plus grandes franchises – le Witcher établi de longue date et les mondes Cyberpunk 2077 nouvellement lancés.

À l’époque, l’annonce semblait invraisemblable, étant donné que le CDPR était encore sous le choc des critiques moins que chaleureuses que le lancement criblé de bugs de Cyberpunk 2077 a valu. Beaucoup ont estimé que parler d’une suite en mars 2021 était un peu tôt puisque les joueurs attendaient toujours que le premier titre soit corrigé.

Qu’on le veuille ou non, une récente mise à jour de la stratégie confirme que RED 2.0 est bel et bien vivant. La présentation indique que le CDPR a déjà un deuxième jeu Cyberpunk 2077 nommé Project Orion en début de développement. De plus, comme promis, le studio a le prochain Witcher – attendez, faites cinq jeux Witcher dans le tuyau.

Au total, le CDPR compte six « Projets » à différents stades de développement direct ou indirect qui devraient produire huit jeux :

En interne

Phantom Liberty — Prochaine extension CP2077

Projet Orion – Suite de Cyberpunk 2077

Project Polaris — une nouvelle trilogie Witcher

Projet Hadar — une nouvelle IP inconnue

Tierce personne

Project Sirius – Jeu Witcher développé par The Molasses Flood

Project Canis Majoris – Witcher RPG par un studio tiers sans nom

Les détails étaient rares pour ces titres et les délais étaient tout aussi vagues. Le studio a demandé à Project Polaris de sortir trois jeux sur six ans. Il compte déjà 160 membres de l’équipe qui y travaillent et en ajoutera probablement d’autres une fois que les 350 développeurs de Phantom Liberty lanceront leur expansion. Orion semble en être au stade de développement très précoce et n’a peut-être pas encore formé une équipe complète. La stratégie a du sens – sortez l’extension CP2077, lancez un nouveau jeu Witcher, puis pensez à mettre une suite CP2077 entre les mains des joueurs.

Les tiers développant Sirius et Canis Majoris pourraient probablement voir des versions avant tout ce sur quoi CDRP travaille directement (à part Phantom Liberty), mais c’est ma spéculation. Je ne pense pas que RED 2.0 veuille une répétition du lancement du CP2077, il faudra donc probablement son temps pour sortir quoi que ce soit.

Aussi difficile que soit le lancement de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, on ne peut nier son succès. Au lancement, le jeu comptait déjà 8 millions de précommandes. On ne sait pas combien de clients ont accepté l’offre de remboursement du CDPR pour le lancement de mauvaise qualité, mais à la fin de 2020, il avait accumulé plus de 10 millions de ventes numériques (un record) et 3 millions de disques. En septembre 2022, le nombre total d’unités vendues était de plus de 20 millions dans le monde.

Si cela ne suffit pas pour justifier une suite, quelqu’un appelle EA et en informe son équipe Star Wars Battlefront. Ce jeu a un total de 14 millions de ventes à vie, sa suite lourde ne rapportant que 9 millions.