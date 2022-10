« Deux euros de l’heure pour regarder des vidéos de suicides et de pédophilie », les plaintes des modérateurs de TikTok en Afrique

La plateforme se développe et pour cette raison recrute des modérateurs sur les marchés où elle vise à obtenir de nouveaux abonnés.

Il est interdit de fermer les yeux. Un modérateur doit tout surveiller. Examinez les signalements de contenu suspect, dangereux ou portant atteinte à la vie privée, puis supprimez-les. Un modérateur marocain travaillant pour Majorel, la société d’externalisation de TikTok en Afrique, doit revoir le contenu le plus horrible de la plateforme, y compris les suicides et la pédopornographie. Un orange mécanique Alex DeLarge vient à l’esprit lorsqu’ils l’attachent étroitement à une chaise et lui ouvrent grand les yeux avec des pinces chirurgicales pour le forcer à voir des images violentes jusqu’au bout. Sans fermer les yeux.

Salaires bas, aucune sorte d’automatisation pour se protéger des contenus les plus violents, aucun support psychologique. Insider a déterré certaines de ces histoires. Par exemple Samira, 23 ans, enfermée dans sa chambre à Casablanca, est animatrice Majorel et pour deux euros de l’heure, tous les jours, elle entre dans sa galerie de l’horreur. Sur son écran, des images de chats écartelés, un vieil homme déchiqueté à la hache par un groupe d’adolescents, un homme qui se tire une balle dans la tête avec un fusil de chasse. Il doit tout regarder jusqu’au bout pour vérifier si et combien de sang il y a dans l’image, afin de pouvoir appliquer la catégorie « gore », signaler les différents types de mutilations, abus, violences. Il doit étiqueter avec précision tout type d’atrocité.

Un marché en croissance

Les projections d’Insider Intelligence ont montré que TikTok vise à élargir sa base d’utilisateurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de 30 % d’ici la fin de l’année. Pour ce faire, elle a augmenté ses effectifs en embauchant des animateurs dans la région. Un ancien consultant de Majorel a estimé que 1 400 modérateurs de contenu travaillent pour TikTok à travers le Maroc. Et en 2020, 770 nouveaux modérateurs ont été embauchés. Samira est l’une des nombreuses.

Conditions dans les pays du tiers monde

La gestion de contenu ne fonctionne pas de la même manière sur tous les marchés. TikTok, en fait, utilise l’intelligence artificielle pour aider à réviser le contenu, un moyen de protéger les modérateurs des vidéos les plus violentes. Mais la technologie fonctionne avec l’anglais, elle a du mal avec d’autres langues. Précisément pour cette raison, les opérateurs africains sont obligés de regarder des vidéos violentes et préjudiciables.

« La direction ne nous considérait pas comme des humains, plutôt comme des robots », a déclaré Samira à Insider. Dix secondes pour revoir une vidéo, pour un total de 200 toutes les heures tout en maintenant un score de précision de 95 %. « Parfois, je commençais à midi et je ne pouvais pas arrêter de regarder des vidéos jusqu’à minuit. Je travaillais 12 heures d’affilée. « Les modérateurs aux États-Unis ont déclaré à Insider qu’ils avaient la possibilité de trois pauses en plus de la pause déjeuner d’une heure, tandis que les modérateurs au Maroc ont déclaré qu’ils n’avaient qu’une pause de 40, 45 minutes en plus de la pause déjeuner. pause déjeuner.

Un problème de santé mentale

Un travail fatigant qui laisse des séquelles et des traumatismes dans un pays où les ressources pour la santé mentale sont très peu nombreuses. L’entreprise n’a pas mis à disposition de primes pour traiter avec des psychologues et des thérapeutes, un « chat par mois » est autorisé, souvent avec différents spécialistes qui n’assurent pas la continuité. Il existe de nombreux obstacles pour les modérateurs qui tentent d’obtenir de l’aide.

Le Dr Jihad Bnimoussa, psychologue et PDG d’Inspire Corp, une startup technologique en santé mentale au Maroc, a expliqué que la plupart des psychologues ont une longue liste d’attente. Non seulement cela, une session coûte généralement environ 30 $. Un prix prohibitif pour un employé moyen de Majorelle qui gagne 500 dollars par mois. Samira, par exemple, devrait travailler 18 heures pour payer une séance.