Obliteration, l’émulateur PS4 pour Windows et Linux

Il y a quelques mois, nous vous avons parlé de KyTy, un émulateur pour PlayStation 4 et PS5 qui avait toutes les fonctionnalités pour se concrétiser. Cependant, le développement d’InoriRus a changé de cap au cours de ces mois. Le développeur du logiciel original se concentrant uniquement sur la PS5, la communauté Scene s’est donc empressée de réutiliser le code open Source de ce programmeur pour lui donner un autre débouché. Et c’est ainsi qu’Obliteration est né, un émulateur qui peut donner beaucoup à dire.

Obliteration, un émulateur qui vise Linux et PlayStation 4

Presque tous les émulateurs que nous connaissons sont programmés pour fonctionner sur Microsoft Windows. Bien que RetroArch ait publié des dizaines d’émulateurs pour des systèmes tels que macOS ou Linux, le système de bureau de Redmond ouvre toujours la voie en matière d’émulation. Cela va changer avec Obliteration, car le développeur qui dirige le projet a montré son intention de rendre le programme entièrement fonctionnel sous Linux.

L’oblitération est en fait un fork du code de KyTy. Lorsque ce développeur a appris que le développement de KyTy allait changer et se concentrer sur PlayStation 5, il lui est venu à l’esprit qu’il pourrait travailler sur une version exclusive du programme pour PS4 et qui fonctionnerait à la fois sur Linux et Windows.

Dans quel état est Oblitération ?

Le développement de l’oblitération subit actuellement une réécriture du code Source écrit à l’origine par InoriRus. Le noyau sera écrit en Rust. D’autre part, l’interface utilisateur sera écrite en Qt en utilisant C++.

Techniquement, ce nouvel émulateur n’exécute rien pour le moment, nous ne pouvons donc pas le considérer comme un émulateur fonctionnel pour le moment. Obliteration n’est même pas en mesure de déplacer les jeux que KyTy a déjà déplacés, en raison de la révision de tout son code par le développeur.

D’un autre côté, le projet semble accélérer son développement à un rythme beaucoup plus rapide que d’habitude. C’est principalement parce que le projet est complètement ouvert, donc tout développeur peut contacter l’équipe et apporter ses propres idées, modules ou lignes de code.

Que faut-il pour exécuter Obliteration sur un PC ?

Il est encore tôt, mais sur le site officiel, les recommandations données par le développeur sont que nous utilisions une machine Windows 10 64 bits ou un système Linux x86-64. Pratiquement tous les processeurs de bureau actuellement vendus pour PC répondent à ces exigences, nous devrons donc attendre que l’émulateur soit fonctionnel pour différencier les processeurs Intel et AMD les mieux adaptés pour émuler les titres PlayStation 4 avec ce nouveau logiciel.

