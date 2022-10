Le sondage Twitter d’Elon Musk sur le « plan de paix pour l’Ukraine » suscite la colère du président du pays

Une patate chaude : Elon Musk s’est plongé dans une autre polémique sur la plateforme qu’il a un jour tenté d’acheter. L’homme le plus riche du monde a tweeté une proposition sur la façon de mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, et cela a provoqué une réaction de colère du président du pays.

Musk a tweeté un sondage à ses 107,7 millions de followers leur demandant s’ils étaient d’accord avec sa solution au conflit Ukraine/Russie : une refonte des élections fictives qui ont eu lieu dans les zones occupées de l’Ukraine qui ont conduit Poutine à autoriser leur annexion, mais cette fois ils sont sous la supervision de l’ONU, et la Russie doit partir si c’est la volonté du peuple. De plus, la Crimée fera officiellement partie de la Russie avec son approvisionnement en eau assuré, tandis que l’Ukraine restera neutre.

Il est fort probable que ce soit le résultat final – juste une question de savoir combien de personnes meurent avant. – Elon Musk (@elonmusk) 3 octobre 2022

Avec près de 2,5 millions de votes, un peu plus de 60% des participants ne sont pas d’accord avec la suggestion de Musk. La personne la plus riche du monde note que ce qu’il suggère se produira probablement de toute façon; c’est juste une question de combien de personnes mourront d’ici là. Il a également évoqué la possibilité que le conflit conduise à une guerre nucléaire.

Le sondage a provoqué une réaction violente de la part de nombreux politiciens et du public. L’ambassadeur sortant d’Ukraine en Allemagne, Andriy Melnyk, a répondu par « F ** k off est ma réponse très diplomatique ». Il a noté qu’aucun Ukrainien n’achètera jamais « votre putain de merde tesla ».

Va te faire foutre est ma réponse très diplomatique @Elon Musk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 octobre 2022

Le président lituanien, Gitanas Naus-da, a tweeté : « … quand quelqu’un essaie de voler les roues de votre Tesla, cela ne fait pas d’eux le propriétaire légal de la voiture ou des roues. Même s’ils prétendent tous les deux avoir voté en sa faveur. Je dis juste. »

Le grand maître d’échecs russe Garry Kasparov a déclaré: « C’est une idiotie morale, une répétition de la propagande du Kremlin, une trahison du courage et du sacrifice ukrainiens. »

Même le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a riposté à Musk, lançant son propre sondage demandant quelle version du peuple milliardaire préfère, celle qui soutient la Russie ou celle qui soutient l’Ukraine.

Je soutiens toujours beaucoup l’Ukraine, mais je suis convaincu qu’une escalade massive de la guerre causera un grand tort à l’Ukraine et peut-être au monde. – Elon Musk (@elonmusk) 3 octobre 2022

Dans un sondage ultérieur, Musk a écrit : « Essayons ceci alors : la volonté des habitants du Donbass et de la Crimée devrait décider s’ils font partie de la Russie ou de l’Ukraine. » Plus de deux millions de personnes ont voté, dont 58,2 % ont choisi oui.

Essayons ceci alors : la volonté des habitants du Donbass et de la Crimée devrait décider s’ils font partie de la Russie ou de l’Ukraine – Elon Musk (@elonmusk) 3 octobre 2022

Musk a répondu au sondage de Zelensky, écrivant qu’il soutient fortement l’Ukraine mais est convaincu qu’une escalade massive de la guerre causera un préjudice important à l’Ukraine et peut-être au monde. Il a également souligné le support de SpaceX à l’Ukraine via le système Starlink, qui a coûté 80 millions de dollars à l’entreprise.

Musk a affronté à plusieurs reprises des responsables russes au sujet des plus de 12 000 satellites SpaceX fournis à l’Ukraine, qui compte désormais plus de 150 000 utilisateurs actifs de Starlink par jour. Il a même tweeté qu’il était mort dans des circonstances mystérieuses à la suite d’une menace voilée de l’ancien chef de l’espace russe à ce sujet. Le patron de Tesla a également proposé de combattre Vladimir Poutine en « combat singulier » pour l’avenir de l’Ukraine.

La Russie a averti le mois dernier que les satellites SpaceX Starlink pourraient devenir une cible légitime dans la guerre avec l’Ukraine, bien que Musk affirme qu’ils peuvent être lancés plus rapidement que la Russie ne peut les abattre.