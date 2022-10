Quels sont les meilleurs téléviseurs intelligents qui peuvent être achetés en ce moment

Nous arrivons à la dernière ligne droite de l’année, territoire du Black Friday et de Noël. Pendant cette période, nous faisons généralement de grosses dépenses, et il est également intéressant d’acheter une télévision à cette période de l’année, car nous pouvons trouver pas mal d’offres décentes. Quelles Smart TV devrions-nous avoir sur le radar pour cette fin 2022 ?

Les meilleurs téléviseurs intelligents haut de gamme

Si vous faites partie de ces passionnés qui recherchent avant tout la qualité d’image, ces modèles sont les plus intéressants que vous puissiez trouver :

Téléviseur OLED LG C2

Pour beaucoup, le meilleur téléviseur que vous puissiez acheter actuellement. LG ne déçoit généralement pas avec cette série, et au cours de cette année 2022, le LG C2 s’est avéré améliorer ce qui semblait déjà imbattable dans le modèle précédent.

Cette Smart TV possède le meilleur panneau OLED que vous trouverez sur le marché. Il a une résolution 4K et est disponible dans des diagonales allant de 42 à 83 pouces.

Samsung QN900B

L’engagement de Samsung envers la technologie Neo QLED semble s’être bien passé si l’on prend en compte un téléviseur comme le QN900B. Cette Smart TV dispose d’un panneau de résolution 8K et de LED Quantum qui sont si petites qu’elles permettent une gradation très précise des zones. A tel point que les niveaux de noirs gérés par ce modèle n’ont pas grand-chose à envier à la technologie OLED.

Il est disponible en diagonales de 65, 75 et 85 pouces.

Sony X90J

Cet autre modèle a acquis une très bonne réputation, car il est considéré comme un téléviseur pratiquement parfait pour jouer aux consoles de nouvelle génération. Il a un panneau de 120 Hz et une résolution 4K, et dispose de technologies telles que le mode automatique à faible latence ou le taux de rafraîchissement variable.

Il est commercialisé avec des diagonales allant de 50 à 75 pouces. Son seul point négatif est que ses angles de vision ne sont pas parfaits, même s’il se rattrape par une qualité d’image exceptionnelle et un son assez spectaculaire.

Téléviseurs intelligents au meilleur rapport qualité-prix

Si ce que vous recherchez est un téléviseur bon marché, mais avec de bonnes fonctionnalités, jetez un œil à ces modèles que nous vous laissons ci-dessous :

Xiaomi F2 Fire TV

L’une des grandes surprises de cette année a été le lancement de cette nouvelle série de téléviseurs Xiaomi en collaboration avec Amazon. Les téléviseurs F2 Fire sont vendus avec des diagonales de 43, 50 et 55 pouces. Tous ont des panneaux de résolution 4K avec de bons angles de vision et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le système d’exploitation de ces téléviseurs est Fire OS, c’est-à-dire l’interface que nous connaissons déjà du Fire TV Stick. Les prix de ces modèles sont tellement compétitifs qu’il est même difficile de mettre en avant d’autres modèles équivalents.

Téléviseur intelligent Realme 4K

et, Realme a également sa propre gamme de téléviseurs abordables avec un très bon rapport qualité-prix. Le Realme Smart TV 4K est disponible en 32 et 50 pouces. Le plus petit modèle débute à 250 euros, tandis que le grand rivalise avec le modèle Xiaomi dans la fourchette des 500 euros.

