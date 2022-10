Revue de la grande saga vidéoludique Halo

C’est un scénario qui vous semblera familier dès le premier match. Ce Halo qui est présent dans certains systèmes planétaires du jeu et qui est pratiquement la cause de l’insistance du Covenant à les conquérir. Derrière cet objectif se cache la signification religieuse que ces structures ont pour les envahisseurs, qui croient que c’est la porte qui ouvre le « Grand Voyage ».

Master chef

Que dire du protagoniste de tous les jeux qui font partie à la fois de la première trilogie originale et de la dernière connue sous le nom de « saga Reclaimer ». C’est un space marine avec une facilité déconcertante pour entrer dans la fosse aux lions mais qui en ressort toujours indemne (grâce à notre aide, bien sûr). Ce sera le principal rempart de l’humanité pour faire face à la menace des espèces qui tentent de nous anéantir.

Cortana

Que dire du Siri que le Master Chief emporte partout avec lui. Cortana est la voix de la conscience de notre héros, celle qui a les conversations les plus profondes et les plus importantes dans certains jeux et celle qui nous fournit des informations précieuses sur les missions. Il est devenu si populaire grâce aux jeux vidéo qu’il a été pendant de nombreuses années l’assistant virtuel de Windows.

Commandement spatial des Nations Unies (CSNU)

La force défensive que la Terre et l’Humanité peuvent déployer contre les envahisseurs est un groupe de soldats d’élite équipés des dernières technologies et armements. Le Master Chief appartient à ce corps, bien qu’il y ait des moments où il choisira d’être assez libre, en particulier pour les soi-disant Spartiates, qui ont été génétiquement modifiés.

Engagement

Bien qu’il y ait d’autres menaces avec leurs propres noms dans la franchise (Prometheus, Flood, Banished, etc.), Covenant est sans aucun doute l’original et celui que nous rapportons tous à la saga Halo. Il s’agit d’une série de peuples et de races qui se battent de manière presque suicidaire pour la gloire du chef, qui est pratiquement un chef religieux. Leur menace se répandra sur plusieurs jeux, planètes et systèmes stellaires avec des factions formant le cadre d’adversaires de l’humanité.

Saga principale de Halo

De tous les titres arrivés dans les stores, seuls six peuvent être considérés comme les principaux, ceux qui racontent l’histoire du combat de l’Humanité contre les Covenants et autres peuples hostiles… avec l’opposition du Master Chief. Ceux-ci sont.

Halo Combat évolué (2001)

Comme nous vous l’avons dit, Bungie a brisé les moules du genre jeu de tir sur consoles avec un grand jeu qui se distingue avant tout par son jeu de tir, par l’inclusion de véhicules pour se déplacer ou se battre à travers les scénarios gigantesques, et pour une cohérence de l’intrigue qui a laissé nous collé à l’écran. Au fil des ans, il a subi une remasterisation et est disponible sur toutes les consoles Xbox qui ont frappé le marché, ainsi que sur PC.

Halo 2 (2004)

Après le succès du premier, une suite ne pouvait pas manquer qui nous emmène sur Terre, où les Covenants prennent d’assaut la planète en quête de vengeance pour la défaite du premier épisode. Même le procès de l’un des commandants extraterrestres capturés n’arrêtera pas les hôtes qui veulent anéantir toute l’humanité. Comme dans le cas précédent, vous avez le jeu disponible sur toutes les consoles Xbox qui ont atteint le marché ainsi que sur PC.

Halo 3 (2007)

La bataille se poursuit avec les forces covenantes envahissant la Terre, où une nouvelle espèce d’ennemis connue sous le nom d’Elite arrive. Le Master Chief devra arrêter les plans des forces d’invasion rejointes par le Flood, une race qui parvient à traverser un portail mystérieux qui s’est ouvert juste sous le nez des Marines de l’UNSC. Ce Halo 3 est également disponible pour jouer sur PC et toutes les consoles Xbox, et marque les adieux de Bungie à la trilogie originale. Moment qui, pour beaucoup, est un avant et un après au sein de la franchise.

Halo 4 (2012)

La trilogie de « la saga Reclaimer » commence, qui est chargée de développer 343 Industries et la vérité est qu’ils changent certaines choses importantes qui n’ont pas laissé les fans de bon goût. Maintenant, le Master Chief vient de se réveiller d’un sommeil cryogénique à bord d’un navire qui finit par s’écraser sur une planète dominée par Requiem. Un nouveau conflit frappe à la porte de la franchise, laissant derrière lui une partie de ce qui avait fait de Halo un phénomène planétaire.

Halo 5 Gardiens (2016)

Dans cet épisode, nous apprendrons que le Master Chief et toute l’équipe bleue de l’UNSC ont décidé de faire défection, le groupe Osiris ira donc à leur recherche. Le problème est que ce petit compte entre anciens compagnons sera affecté par un conflit encore plus grand qui, une fois de plus, met l’humanité en danger.

Halo Infinite (2021)

À la suite de ce qui a été fait par 343 Industries dans le passé, l’histoire ne se connecte jamais avec la trilogie originale, se déplaçant entre des ennemis qui nous rappellent l’ancien Covenant mais sans être eux expressément. Désormais, le Master Chief devra affronter une horde d’ennemis qui appartenaient à ces Covenants originaux mais s’appellent eux-mêmes « les Bannis » et dont de nombreux fans se souviendront de leurs jeux dans Halo Wars 2 ou des pages de certains des romans qui sont considéré comme canon.

Retombées de Halo

En dehors de ces titres qui, sur le papier, développent l’histoire principale du Master Chief, il y en a d’autres qui profitent de cet univers pour nous offrir la même action sous un autre angle ou avec les yeux de soldats qui se battaient ailleurs contre le même menace. Ce sont:

Halo Wars (2009)

Microsoft a décidé de faire une adaptation de l’univers Halo au genre de stratégie en temps réel et le produit de cette intention est Halo Wars. Nous voici 20 ans dans le passé, avant les événements de Halo Combat Evolved et sur la planète Harvest, où les Covenants harcèlent les forces de l’UNSC.

Halo 3 ODST (2009)

Conçu à l’origine comme une extension de Halo 3, Microsoft a choisi de le publier indépendamment en tant que jeu autonome. L’action se déroule en même temps que les événements de Halo 2 et le protagoniste n’est pas un Spartan mais un ODST, c’est-à-dire un soldat de choc à descente orbitale nommé Rookie. Les Covenants seront à nouveau les ennemis mortels de l’Humanité.

Portée Halo (2010)

Ce Halo nous raconte des événements qui se sont produits les mêmes jours que le premier jeu de 2001, seulement il emmène l’action sur la planète Reach, où les Covenants ont éliminé la plupart des Spartiates et semblent se frayer un chemin sans opposition. Évidemment, c’est nous qui serons chargés de leur enlever cette idée de la tête.

Halo Spartan Assaut (2013)

Comment pourrait-il en être autrement, les tablettes et les appareils mobiles ont eu leur part de Halo, uniquement dans ce cas dans un jeu d’action en perspective aérienne, contrôlant des soldats et des véhicules dans un développement que Microsoft a défini comme un combat tactique.

Halo Spartan Strike (2015)

Deux ans plus tard, nous avons eu un nouvel épisode de combat tactique uniquement sur consoles pour plonger dans les missions et les mécanismes de jeu. La bataille contre les Covenants revient sur Terre. Encore…

Halo Wars 2 (2017)

Microsoft ramène la franchise dans le développement de stratégies en temps réel, relatant les événements qui se déroulent près de trois décennies après le premier Halo Wars. L’équipage du vaisseau UNSC Spirit of Fire se réveille près de l’Arche pour affronter les Bannis, cette faction dissidente du Covenant que l’on a déjà vue dans Halo Infinite.