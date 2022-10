Half-Life 2: VR Mod vaut les dix ans d’attente qu’il a fallu pour le mettre en version bêta

Très attendu : Half-Life 2 fête ses 18 ans le mois prochain. Pouvez-vous croire que cela fait si longtemps ? Je ne peux pas. Encore plus étonnant, une partie importante de la base de fans de HL retient toujours son souffle pour un Half-Life 3. Veuillez prendre l’air, ne serait-ce que pour jouer à cette version VR très cool.

Le Half-Life 2: VR Mod est entré dans sa phase bêta il y a quelques semaines et reçoit déjà de bonnes critiques, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire. Kotaku dit que c’est « presque trop beau pour être vrai ».

Même s’il s’agit techniquement d’un mod, j’ai tendance à l’appeler une nouvelle version de Half-Life 2. Bien qu’il utilise le moteur Source et n’ait rien changé au niveau des scripts, il a été conçu à partir de zéro pour la réalité virtuelle, qui nécessite beaucoup plus de travail que de simplement le faire passer par un casque. De plus, cela fait une décennie qu’il se prépare. C’est un dévouement considérable étant donné que les amateurs de fans l’ont construit pendant leur temps libre. Je pense que c’est digne de la désignation.

Bien sûr, il y a eu des ratés et des périodes de dormance, d’autant plus que le hardware et la technologie VR ont changé et ont obligé l’équipe à reculer de dix pas. À un moment donné, Nathan Andrews, le créateur initial du mod, a quitté le projet entièrement par frustration de devoir continuellement refaire des choses.

Gardez à l’esprit que cette entreprise ambitieuse a commencé en 2012 lorsque les casques VR n’étaient pas vraiment la bête qu’ils sont aujourd’hui. Le prototype initial (ci-dessus) était un monstre de Frankenstein combinant un contrôleur de pistolet de console, les premiers équipements de pointage spécialisés auxquels Andrews avait accès et un Sony HMZ-T1, qui n’était essentiellement qu’un écran vidéo monté sur la tête.

Bien que la campagne principale de la version bêta actuelle soit entièrement jouable, une bonne partie est un travail en cours. Les armes doivent toujours intégrer des gestes fluides pour le rechargement manuel. L’équipe travaille sur un système de mouvement de téléportation pour réduire le mal des transports – les vétérans de la réalité virtuelle devraient être capables de gérer les mouvements mouvementés de la version actuelle avec peu d’inconfort.

Le mod est également dû pour une mise à jour graphique. Après tout, le jeu est sorti en 2004. L’équipe Source VR Mod veut ajouter des cartes, des actifs et des textures de résolution supérieure à un moment donné, mais cela est plus bas sur la liste des priorités. En haut de la roadmap, rendez les épisodes 1 et 2 jouables. Les développeurs disent que la plupart de ce contenu fonctionne pleinement, mais quelques « problèmes majeurs » doivent encore être résolus avant qu’il ne soit prêt pour une version bêta publique.

Cela dit, le jeu de base presque terminé se joue du début à la fin et est quelque chose à voir. Half-Life 2 en VR n’est rien de moins qu’un jeu complètement différent. Le sens de la profondeur est ce que vous attendez de n’importe quel titre VR, mais le monde HL2 est si familier aux fans qu’y entrer en 3D est presque surréaliste. Examiner les armes entre vos mains ou regarder les morceaux d’un manhack voler près de vous après en avoir donné un bon coup avec votre fidèle pied de biche est très satisfaisant.

La scène « monter et briller, M. Freeman » dans l’ouverture du jeu est particulièrement étonnante. Le G-Man vous parle (Gordon Freemen) alors que des scènes de l’original Half-Life se déroulent sur lui. C’est assez surréaliste que les environnements dansent à travers le G-Man comme un écran dans une salle de cinéma, mais voir la profondeur à l’intérieur de ce costume l’amène à un tout autre niveau.

Half-Life 2 : VR Mod est téléchargeable gratuitement sur Steam. N’oubliez pas que vous devrez posséder Half-Life 2 (10 $) sur Steam puisqu’il s’agit techniquement d’un mod, malgré mon insistance sur le fait qu’il s’agit d’une version. Les développeurs recommandent également un processeur Intel ou AMD Ryzen 300 de 8e génération ou supérieur, 16 Go de RAM et une carte graphique GTX 1080 ou Radeon RX 5700. Vous aurez aussi évidemment besoin d’un casque VR, mais tout modèle compatible avec SteamVR fonctionnera.

Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y accéder tout de suite ou si vous n’avez pas encore de casque. Valve ne va pas retirer le projet de Nintendo DMCA. La société a approuvé son développement en 2017, elle ne va donc nulle part.