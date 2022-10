Les autoroutes brillent dans le noir, l’Australie expérimente la peinture fluorescente pour les rayures

Tarmac Linemarking, avec OmniGrip et Vic Roads, souhaite investir dans des marquages ​​routiers lumineux pour rendre les routes plus sûres.

Une course d’essai. L’obscurité coupée par des lignes courbes vertes phosphorescentes, la voiture siffle et va plus loin sur Metong Road dans le sud-est de Victoria. La société australienne Tarmac Linemarking a mis en ligne une vidéo d’une route avec des marquages ​​​​routiers capables de s’éclairer dans l’obscurité sur Facebook. Près de 10 000 likes et 3 400 commentaires. Le projet, en collaboration avec OmniGrip et Vic Roads, sert à rendre les routes plus visibles et donc plus sûres.

« Ce traitement permettra aux conducteurs de voir plus facilement les lignes de démarcation et la signalisation. La luminosité sera plus forte autour des intersections et des courbes, donnant aux conducteurs plus de temps pour réagir et les empêchant de sortir de leur voie », a déclaré Regional Roads Victoria dans un communiqué, » pourrait être une ressource précieuse, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas ces routes ».

Comment fonctionnent les autoroutes lumineuses ?

Le principe est le même que les étoiles en papier qui se collent au mur de la chambre. Ceux qui brillent dans le noir. En effet, la signalétique exploite la science de la photoluminescence : la nuit le revêtement émet toute la lumière qu’il a absorbée le jour. « Le test a suscité beaucoup d’intérêt, c’est un excellent produit », a déclaré John Emanuelli de Tarmac Linemarking. L’énergie collectée lors de l’exposition à la lumière est capable d’alimenter les rues la nuit pendant 8 heures. Aussi un moyen d’économiser sur l’électricité. Grâce aux panneaux de signalisation lumineux, il est également possible de réduire la luminosité des lampadaires.

MARQUAGE TARMAC | Les marquages ​​routiers commencent à s’éclairer avec l’absence de lumière

Une expérience déjà testée

Ce n’est pas nouveau. Il a déjà été fabriqué sur les routes des Pays-Bas en 2014, et même les vêtements pour cyclistes et motocyclistes sont basés précisément sur la photoluminescence. Cependant, il semble que l’intérêt pour le marquage routier augmente. John Emanuelli, en effet, a expliqué qu’après avoir téléchargé les photos du test sur Facebook, de plus en plus d’entreprises et de municipalités intéressées par la réalisation du projet ont contacté Tarmac Linemarking.