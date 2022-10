YouTube fait des vidéos 4K une fonctionnalité Premium uniquement pour certains utilisateurs

WTF ? ! Cela peut sembler une idée terrible, mais YouTube pourrait commencer à facturer les utilisateurs qui souhaitent regarder des vidéos sur la plate-forme en 4K, rendant la résolution exclusive à son service Premium à 12 $ par mois. Il n’y a aucune confirmation que le propriétaire Google empruntera cette voie car il ne pourrait s’agir que d’un test pour évaluer la réaction, même si une telle décision provoquerait évidemment beaucoup de colère de la part des créateurs et des téléspectateurs.

Comme l’a rapporté MacRumors, les utilisateurs de Reddit et de YouTube ont publié des captures d’écran de l’option de résolution 2160p/4K pour les vidéos YouTube présentées comme une fonctionnalité disponible uniquement pour les abonnés YouTube Premium, ajoutant apparemment un autre avantage en plus du manque de publicités à ses 12 h/120 $. par an de prestation.

Ainsi, après avoir testé jusqu’à 12 annonces sur YouTube pour les utilisateurs non Premium, certains utilisateurs ont maintenant signalé qu’ils devaient également obtenir un compte Premium uniquement pour regarder des vidéos en 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp – Alvin (@sondesix) 1 octobre 2022

Nous ne savons pas s’il s’agit d’un test parmi un sous-ensemble limité d’utilisateurs dans divers pays ou quelque chose que Google a maintenant commencé à déployer – cet écrivain peut toujours accéder à des vidéos 4K sur YouTube standard. Il est également possible qu’il s’agisse d’une erreur involontaire de la part de YouTube (ou d’un canular), mais cela semble peu probable.

La dernière grande nouvelle de YouTube Premium était que les abonnés pouvaient réclamer gratuitement un pack de jeux Stadia. Le service de streaming de Google a annoncé qu’il fermerait en janvier, et il offre des remboursements complets pour la plupart des achats de hardware et de logiciels Stadia, alors peut-être que YouTube Premium cherche d’autres moyens d’attirer de nouveaux abonnés. Google affirme avoir 50 millions d’abonnés combinés sur YouTube Premium et Music, ce qui n’est rien par rapport aux grands acteurs tels que Netflix.

Alors que le plan enverrait probablement quelques les gens à YouTube Premium, il est difficile d’imaginer que cela suffirait à justifier le tollé. Et quelle serait la prochaine fonctionnalité exclusive à YouTube Premium ? Des vidéos HDR ? 60 images par seconde ? La dernière enquête Steam montre que peu de participants ont des moniteurs 4K, mais de nombreuses personnes utilisent l’application YouTube sur leurs téléviseurs intelligents 4K/HDR.

Tout cela pourrait faire partie de la refonte de YouTube Premium par Google avec de nouvelles fonctionnalités maintenant que Stadia ne sera plus au centre des préoccupations – nous pourrions même voir le prix du service baisser. Mais seriez-vous prêt à payer pour YouTube, même s’il est sans publicité et disponible en 4K ?