Tesla a établi un nouveau record avec 343 830 véhicules électriques livrés au troisième trimestre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Avec les restrictions liées à Covid en grande partie dans le rétroviseur, Tesla a pu augmenter la production et les livraisons au troisième trimestre. Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre, le constructeur automobile électrique a produit 365 923 véhicules, soit une hausse de 54 % par rapport aux 237 823 unités qui sont sorties de la chaîne de montage au cours de la même période il y a un an.

Les livraisons, quant à elles, ont augmenté de 42 % d’une année sur l’autre, passant de 241 300 modèles à 343 830 modèles. Il s’agit d’un nouveau record trimestriel pour le constructeur de véhicules électriques, bien qu’il soit en deçà des attentes des analystes. Les analystes de Refinitiv s’attendaient à 359 162 livraisons et ceux avec Street Account prévoyaient 364 660 livraisons.

Décomposés davantage, les véhicules Model 3 et Model Y représentaient la part du lion de la production et des livraisons – 345 988 et 325 158, respectivement. Un total de 19 935 véhicules Model S et Model X représentaient la capacité de production restante, et 18 672 de ces modèles ont été livrés aux clients au cours de la période de trois mois.

Tesla a mis en avant un changement récent qui vise à rendre le processus de livraison plus fluide. Traditionnellement, le volume de livraison a été biaisé vers la fin de chaque trimestre, mais à mesure que le volume de production continue de croître, il est devenu de plus en plus difficile de garantir une capacité de transport de véhicules à un coût raisonnable pendant ces périodes de pointe logistique.

Exactement. Giga Shanghai fabrique des voitures pour l’exportation dans la première moitié du trimestre, puis des voitures pour les régions éloignées de la Chine, puis des voitures pour les régions voisines de la Chine. Le résultat net est une vague folle de livraisons en fin de trimestre. C’est dur pour notre équipe, donc nous espérons réduire la vague en Q4 et Q1. – Elon Musk (@elonmusk) 22 septembre 2021

Au troisième trimestre, Tesla a commencé à passer à un mélange plus homogène de constructions de véhicules hebdomadaires dans l’espoir de réduire le bottleneck (goulot d’étranglement) du transit à la fin de chaque trimestre.

Les actions de Tesla sont en baisse de 6,55% à 247,88 $ dans les échanges au moment d’écrire ces lignes sur les nouvelles.

Le fabricant de véhicules électriques a vu ses livraisons chuter fortement au dernier trimestre en raison des fermetures liées à Covid en Chine et de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Pour la période de trois mois se terminant le 30 juin, Tesla n’a compté que 254 695 livraisons de véhicules. En août, le PDG Elon Musk a déclaré que la société avait produit plus de trois millions de véhicules à ce jour, dont un tiers provenant directement de son usine de Shanghai en Chine.

Tesla devrait partager les résultats financiers du troisième trimestre après la fermeture du marché le 19 octobre 2022.