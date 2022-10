Qu’est-ce que le Darkverse : le côté obscur du Metaverse où les cybercriminels s’organisent

Ingénierie sociale, propagande, fraude et vol de Nft, Trend Micro met en lumière avec une analyse tous les risques de la nouvelle société Meta.

Les monstres seront également dans le Metaverse. Et ils pourraient être encore plus effrayants. Fraude, blanchiment d’argent, exploitation de mineurs, désinformation, cyberattaques. En mettant vos mains dans la gorge très profonde du darkweb, vous trouverez cela et plus encore. Un entrepôt souterrain macabre où prolifèrent marchés illégaux et contenus violents. Le Darkverse est son évolution vers le pouvoir. Plus protégé, réel, imprenable et physique. Plus dangereux.

L’alarme lancée par Trend Micro

« Le Metaverse est une vision high-tech de plusieurs milliards de dollars qui définira la prochaine ère d’Internet. Bien que nous ne sachions pas exactement comment il va évoluer, nous devons commencer à réfléchir dès maintenant à la manière dont il sera exploité par les cybercriminels ». », a déclaré Gastone Nencini, directeur national de Trend Micro Italia. « Compte tenu des coûts élevés et des défis juridictionnels, les forces de l’ordre auront généralement du mal à surveiller le métaverse dans les premières années. Nous devons intervenir maintenant, sinon il y a un risque qu’un nouveau Far West se développe dans notre monde numérique ».

L’analyse de Trend Micro, entreprise leader dans le secteur de la cybersécurité, tire la sonnette d’alarme et met les risques du Darkverse dans un système. Il est génétiquement plus dangereux que le darkweb. Il n’est pas indexé par les moteurs de recherche standards, les utilisateurs ont une présence « physique », et sont capables de créer des espaces protégés, des abris inaccessibles à la police. Les cybercriminels pourront pénétrer virtuellement sur les marchés illégaux, en créer de nouveaux, et il serait impossible pour la police de s’infiltrer sans les bons jetons d’authentification. Un abri peut également être bien en vue mais toujours inaccessible.

Sur quoi repose la « métacriminalité »

Le Darkverse pourrait devenir la couverture appropriée au développement de multiples menaces : fraude financière, e-commerce, vol de NFT, ou encore ransomware. La nature cyber-physique du Metaverse ouvrira de nouvelles portes aux cybercriminels, qui pourraient tenter de compromettre les espaces gérés par les opérateurs d’infrastructures critiques dans le but de saboter ou d’extorquer des systèmes industriels. Ils pourront également planifier et tester des crimes qui seront ensuite reproduits dans le monde réel.

Les NFT seront, et sont déjà en partie, utilisés pour définir la propriété au sein du métaverse. Cela indique qu’ils seront de plus en plus ciblés par le phishing, les ransomwares et la fraude. Le problème est que si les fichiers de données étaient cryptés lors d’une attaque par ransomware, l’utilisateur en resterait le propriétaire sans pouvoir accéder à ses actifs, à moins de payer une rançon. Non seulement cela, les œuvres d’art pourraient facilement être falsifiées. Ceci est démontré par Moxie Marlinspike, un expert en cybersécurité, qui a réussi à modifier un NFT en fonction de qui l’observait. Il pourrait donc exister plusieurs versions très similaires d’une même œuvre, ce qui vous permet de maximiser vos gains en les revendant au prix de l’original.

Le métaverse sera également un terrain fertile pour l’ingénierie sociale, la propagande et les fausses nouvelles. Tout aura plus d’impact dans un monde cyber-physique. Des reportages ou des récits influents seront utilisés par des criminels ou d’autres entités pour cibler des groupes sensibles à certains sujets. Il sera également plus facile d’orienter l’opinion publique dans les bulles d’écho classiques qui auront une plus grande résonance. La confidentialité sera également redéfinie. La visibilité dans le métaverse sera sans précédent.

Un exemple pratique

En 2019, un réseau transnational de traite des êtres humains a utilisé Facebook pour la vente et la structuration sexuelle de 20 femmes. Ils ont été attirés sur les réseaux sociaux et convaincus de déménager à Dubaï pour travailler dans un salon de massage. En fait une couverture pour une maison de prostitution. 100 faux comptes Facebook et Instagram ont été utilisés pour recruter des victimes.

Tout traduire dans le métaverse. Premièrement, il serait plus difficile pour la police d’infiltrer les chats pour récupérer des preuves et identifier les criminels. Même s’il les trouvait, il aurait besoin de jetons d’authentification pour y accéder. Non seulement cela, les « esclaves sexuels » du métaverse pourraient également être secrètement vendus via de faux avatars ou profils. Trivialement, l’hyperréalisme qui imprègne la plateforme pourrait représenter un avantage pour les criminels qui seraient plus crédibles aux yeux des victimes.

Le monde virtuel de Zuckerberg, coloré, interactif, plein d’avatars se déplaçant dans ce qui semble être un grand terrain de jeu, n’est que le revers de la médaille. Meta investit des milliards pour créer un nouveau monde de possibilités infinies presque à partir de zéro. Un monde qui porte déjà tous les péchés du net dans son ventre.