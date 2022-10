Quelqu’un a recréé le film Super Mario avec Chris Pratt comme protagoniste

Les monstres goomba, les cases à casser avec des points d’interrogation, les power-ups, le drapeau et les feux d’artifice de fin de niveau. En fait, il y a tout sur l’icône Nintendo, ici réinterprétée en 3D.

Mario Plombier dans le rôle de Chris Pratt ? Ce n’est pas un fantasme : c’est plus que la réalité. Après la confirmation par Nintendo d’une bande-annonce à venir dans quelques jours pour le nouveau film Super Mario Bros. qui voit un casting stellaire avec les susmentionnés Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black et Seth Rogen, un youtuber a fait une vidéo bande-annonce du jeu avec des graphismes réalistes.

Le moteur utilisé est Unreal Engine, derrière lequel se trouve Epic Games, et l’effet est sans aucun doute aliénant. En effet, les formes et les couleurs typiques du monde conçues par Shigeru Miyamoto il y a plus de 35 ans deviennent photoréalistes. Pourtant, il y a tous les détails qui font Super Mario Bros… Super Mario Bros. Les monstres goombe, les cases à casser avec des points d’interrogation, les power-ups, le drapeau et les feux d’artifice de fin de niveau. En fait, il y a tout sur l’icône Nintendo, ici réinterprétée en 3D. Un aspect qui impacte sur le gameplay, puisque Mario/Chris Pratt peuvent facilement éviter les dangers ou recourir à la visée à la première personne pour exploiter le pouvoir de la fleur de feu. Un résultat vraiment surprenant.

La bande-annonce, réalisée par la chaîne youtube Re-Imagined Games, remporte un vif succès. En environ une semaine après sa publication, il a dépassé les 430 000 vues. Un résultat spectaculaire, qui a touché plusieurs sites spécialisés du secteur, dont Eurogamer et Kotaku, contribuant à étendre sa popularité. Même les commentaires sous la vidéo sont enthousiastes : malgré l’effet aliénant, nombreux sont les utilisateurs à féliciter pour le résultat final, comparable à un produit officiel de Nintendo. Un résultat obtenu sans compétences préalables en développement de jeux vidéo. « Avec aucune expérience en développement de jeux, j’apprends le moteur Unreal à partir de zéro et j’acquiers toutes les autres compétences que je peux en cours de route, dans le but d’en faire un jeu d’action légitimement génial », rapporte Re-Imagined Games dans la description de la vidéo. .

Une réponse positive donc pour Mario/Chris Pratt, mais uniquement pour ce qui concerne la bande-annonce du jeu vidéo. Quant au film, l’annonce a suscité une certaine polémique. En particulier, le choix de Chris Pratt pour jouer le plombier italien a été perçu comme une offense à l’Italie, considérant que l’acteur américain a déclaré vouloir utiliser un accent « différent de tout ce que vous avez jamais entendu auparavant dans le monde de Mario ». Une situation qui a poussé Chris Meledandri, PDG du studio d’animation Illumination, à affirmer que la performance vocale de Pratt ne sera pas offensante pour les personnes d’origine italienne.

Le film Super Mario Bros. verra la sortie d’une bande-annonce officielle le 4 octobre 2022, tandis que ses débuts en salles sont prévus pour le 7 avril 2023.