Skyrim: Anniversary Edition est le premier titre majeur à 70 $ sur le Switch

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Skyrim: Anniversary Edition a fait ses débuts de manière inattendue sur la Nintendo Switch la semaine dernière au prix exorbitant de 70 $. Il revendique l’honneur douteux d’être le premier titre AAA à franchir la barre des 60 $ sur l’appareil portable, et c’est aussi l’édition la plus chère de Skyrim à sortir de mémoire récente.

Skyrim sur le Switch a toujours été un excentrique. Il a été lancé le 17 novembre 2017 et, à part l’ajout de quelques bibelots empruntés à Breath of the Wild, est un port direct du jeu original. Oui, le jeu original – pas l’édition spéciale de 2016 ou l’édition légendaire de 2013.

Bethesda a sorti l’édition anniversaire sur PlayStation, Xbox et PC le 11 novembre de l’année dernière pour coïncider avec le dixième anniversaire du jeu original. Il coûtait 50 $ mais était également disponible en tant que mise à niveau de 20 $ pour les propriétaires d’édition spéciale. De nombreux joueurs l’ont jugé trop coûteux et Bethesda l’a réduit à 30 $ sur les consoles en décembre.

Maintenant, Bethesda s’attend à ce que certains de ces mêmes fans en profitent encore plus sur l’ordinateur de poche ? Kotaku théorise que Bethesda a choisi le prix de 70 $ parce qu’elle ne voulait pas réduire le jeu de base, qui coûte toujours 60 $.

Qui aurait pensé que Skyrim serait le jeu à se présenter avec le prix de 70 dollars sur Switch. pic.twitter.com/u78HJZbuDT – Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 29 septembre 2022

Le fait est que facturer 70 $ pour le titre est maintenant presque comique. Il est également – encore une fois – disponible en tant que mise à niveau de 20 $ pour les propriétaires du jeu de base, ce qui est une proposition légèrement meilleure. Mais en fin de compte, cela équivaut à un prélèvement déraisonnable imposé aux fans les plus purs et durs du jeu.

Il existe des titres dans la boutique Switch qui coûtent plus de 70 $ et sont également livrés avec du contenu téléchargeable et d’autres contenus bonus. Skyrim mis à part, aucune version majeure n’est passée du prix de 60 $ qui s’est maintenu pendant une quinzaine d’années à la norme imminente de 70 $. Ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres éditeurs rejoignent Bethesda.

Take-Two a été le premier à annoncer qu’il augmentait lentement ses prix pour tenir compte de l’augmentation des coûts de production. Ubisoft, Activision, Sony et Square Enix ont tous adopté le point d’entrée de 70 $ sur PlayStation, Xbox et PC. Je parierais que The Elder Scrolls: VI coûtera également 70 $.