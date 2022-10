Il s’agit des processeurs Intel Raptor Lake de 13e génération

Il y a quelques jours, Intel a présenté sa 13e génération de processeurs, connue sous le nom d’Intel Raptor Lake. Ce lancement représente une nouvelle étape dans la maturité de l’architecture hybride que l’entreprise californienne utilise depuis l’an dernier. En effet, nous verrons comment les cœurs performants (E-Cores) prennent une place prépondérante dans ce renouveau.

Et c’est que l’équipe bleue a augmenté le nombre d’E-Cores dans tous ses processeurs, atteignant 24 cœurs dans son CPU haut de gamme. Bien sûr, chez Intel la vitesse des cœurs est d’une grande importance et ces Raptor Lake atteindront 5,8 GHz… Même s’il ne serait pas étonnant qu’ils dépassent les 6 GHz avec overclock.

noyaux Fils Turbo Vitesse maximale des cœurs P/E Cache L3/L2 TDP de base/maximum i9-13900K 24 (8P+16E) 32 Jusqu’à 5,8 GHz 5,4 / 4,3 GHz 36 / 32 Mo 125 / 253W i7-13700K 16 (8P+8E) 24 Jusqu’à 5,4 GHz 5,3/4,2 GHz 30 / 24Mo 125 / 190W i5-13600K 14 (6P+8E) vingt N / A 5,1 / 3,9 GHz 24 / 20 Mo 125 / 181W

Des cœurs plus efficaces pour améliorer le multitâche dans Intel Raptor Lake

Comment pourrait-il en être autrement, Intel a lancé la génération en présentant ses processeurs haut de gamme pour ordinateurs de bureau. Plus précisément, il s’agit des séries K et KF, qui sont exactement les mêmes, mais avec la différence de l’intégration des graphiques UHD Graphics 770.

Si on regarde le tableau, on voit comment l’Intel Core i5-13600K utilise un plus grand nombre d’E-Cores que de P-Cores, ce qui montre l’importance de ces cores pour le développement du multitâche grâce aux améliorations du planificateur Intel Thread Director .

En fait, Windows 11 22H2 utilisera plus efficacement les processeurs Intel de 13e génération. La façon dont cela fonctionnera sera d’attribuer les tâches en arrière-plan aux E-Cores et de profiter des P-Cores pour les applications que nous avons ouvertes à l’écran. Bien sûr, s’il y a des P-Cores libres et que l’application en a besoin pour augmenter ses performances, le planificateur vous permettra d’utiliser ces cœurs.

Quant aux P-Cores, ils sont maintenus, bien qu’ils augmentent leur fréquence de base et turbo par rapport aux processeurs Intel Alder Lake, atteignant 5,8 GHz. De cette façon, le Core i9-13900K atteint 32 threads (rappelez-vous que chaque P- Core a HyperThreading), contre 24 de son prédécesseur. Le Core i7-13700K atteint 24 threads et le i5-13600K, 20 threads.

En termes comparatifs, Intel bénéficie d’une amélioration des performances de 15 % dans les tâches monothread et jusqu’à 41 % d’amélioration dans les tâches multithread dans son Core i9 par rapport à la 12e génération de processeurs.

Nouveau chipset Z790 avec prise en charge des mémoires DDR4 et DDR5

Intel maintient la prise en charge de la mémoire DDR4, comme il l’a fait avec sa génération précédente. La société dirigée par Pat Gelsinger comprend que les mémoires DDR5 ont encore un prix très élevé et que l’utilisateur a déjà été contraint de passer par la case pour acquérir une carte mère avec un socket LGA 1700.

Bien sûr, les performances maximales de l’Intel Raptor Lake seront atteintes avec la mémoire DDR5 et la nouvelle plate-forme prend en charge la mémoire DDR5-5600 MHz lors de l’utilisation d’un module par canal ou jusqu’à DDR5-4400 MHz lors de l’utilisation d’un module double par canal.

Le nouveau chipset Z790 donne une plus grande importance aux lignes PCIe 4.0, bien qu’il ne finisse pas par être une grande évolution. Avec ce matériel, nous avons à disposition un USB 3.2 supplémentaire, 16 voies pour PCIe 5.0, 20 voies pour PCIe 4.0 et 8 pour PCIe 3.0. Le chemin a été de soustraire 8 lignes à l’ancien PCIe 3.0 pour les donner au PCIe 4.0, qui est devenu la norme.

Prix ​​et disponibilité du processeur Intel Core de 13e génération

Les processeurs Intel Core de 13e génération seront disponibles à partir du 20 octobre, ainsi que les cartes mères avec chipset Z790. Pour le moment, nous ne connaissons pas les prix en Europe, mais il semble qu’ils seront considérablement moins chers que les processeurs Ryzen 7000.