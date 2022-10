Une promenade dans les lieux espagnols de House of the Dragon (HBO)

Scénarios espagnols de House of the Dragon

Avec d’autres pays comme la Croatie, l’Irlande ou Malte, de France était l’un des principaux pays où HBO a initialement décidé de filmer sa série à succès Game of Thrones, une tradition qui s’est poursuivie avec House of the Dragon, grâce à tous ces paysages et des villes qui couvrent notre géographie et qui dégagent cette odeur d’histoire et de Moyen Âge des siècles dans lesquels bon nombre de ces mêmes conspirations de palais et guerres de succession ont eu lieu comme dans l’univers de George RR Martin.

Ensuite, nous allons vous présenter cinq scénarios réels en France qui sont apparus dans House of the Dragon et que vous pouvez aller visiter dès maintenant. Sans plus tarder, commençons cette liste.

Cáceres

Essentiellement, c’est l’ensemble principal où la préquelle a été enregistrée. Cette ville d’Estrémadure donne vie à King’s Landing et le centre historique de a été utilisé pour simuler la capitale de tout le royaume de Poniente. Le tournage a été l’un des plus grands défis auxquels la production a dû faire face, car contrairement à la plupart des endroits où ils se rendent habituellement, c’est une grande ville avec des stores et des gens qui vivent et vont travailler quotidiennement.

Trujillo (Cáceres)

Cette autre ville située à quelques kilomètres de Cáceres, et lieu de naissance de Francisco Pizarro, servait également de Port du Roi. Cependant, il était réservé à une partie bien précise de la fiction de George RR Martin, comme la place principale de la capitale de Poniente, où repose le trône de fer. Une odyssée qui a forcé la fermeture de sa vieille ville pendant deux semaines.

La Calahorra (Grenade)

Ce petit château situé dans une petite ville de la province de Grenade a été choisi pour tourner les scènes de Laena Velaryon, Daemon Targaryen et leurs filles lors du sixième chapitre de la série. Comme HBO Max le découvre dans la vidéo publiée sur sa chaîne officielle, il a été choisi notamment pour sa palette de couleurs, très proche de celle de l’orographie qu’il voulait montrer.

Lloret de Mar (Gérone)

Les jardins de Santa Clotilde à Gérone ont été sélectionnés pour enregistrer les scènes entre le roi Viserys et les Velaryon lors du deuxième épisode de la saison. L’un des aspects qui a le plus retenu l’attention de l’équipe de production a été sa proximité avec la mer, ainsi que les différents niveaux du jardin lui-même.

Extra : Monsanto (Portugal)

Bien que nous sachions que nous trichons un peu, puisqu’il se trouve à moins de 30 kilomètres de la frontière, cet endroit est « pratiquement » en France. Bien que pour le moment nous ne sachions pas quelle ville il représentera, ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il sera très important dans l’avenir de la série, en particulier dans le septième épisode.

Et toi? Voulez-vous visiter l’un de ces endroits?